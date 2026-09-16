Описание товара Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка

Поклонники американской Heavy Metal-иконы Iced Earth давно надеялись на новые признаки жизни своих героев. Теперь это время пришло: гитарист и основатель группы Джон Шаффер объявил о выпуске двух новых EP. Эти релизы, получившие названия "Hellrider" и "I Walk Among You", содержат редкие записи, сделанные в переходный период между вокалистом Тимом Оуэнсом (Tim 'Ripper' Owens) и его предшественником/преемником Мэттом Барлоу (Matt Barlow) в 2007 и 2008 годах. Издание на красно-оранжевом виниле. Iced Earth - американская хэви-метал группа, образованная в Тампе, штат Флорида, и в настоящее время базирующаяся в Колумбусе, штат Индиана. Они были сформированы в 1984 году под названием The Rose гитаристом и основным автором песен Джоном Шаффером и барабанщиком Грегом Сеймуром. Iced Earth выпустили свой дебютный альбом в 1990 году и с тех пор издали двенадцать студийных альбомов, четыре EP, три сборника, три бокс-сета, три концертных альбома и одиннадцать музыкальных видеоклипов. Прежде чем прийти к своему нынешнему составу, Iced Earth неоднократно меняли участников, при этом основатель проекта Джон Шаффер остался единственным постоянным членом группы. По состоянию на 2021 год, с момента образования группы в 1984 году в Iced Earth входило более тридцати музыкантов! Группа состоит только из Шаффера и барабанщика Брента Смедли, все остальные участники группы ушли после ареста Шаффера ФБР в январе 2021 года за участие в нападении на Капитолий США в 2021 году. Шаффер находится под стражей ФБР по обвинению в уголовном преступлении, что создало новую волну внимания к Iced Earth и привело к тому, что группу сняли с их давнего лейбла Century Media. Iced Earth обычно описывают как хэви-метал, трэш-метал, пауэр-метал и спид-метал. Когда Шаффера однажды спросили о музыкальном стиле проекта, он сказал: "Мы - металлическая группа. Это то, чем мы являемся. У нас есть песни всех направлений от Pink Floyd до Slayer и все, что между ними!".