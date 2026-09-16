Top.Mail.Ru
Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - фото 1
Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - фото 2
Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Time Loves A Hero
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - фото 1
  • Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - фото 2
  • Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717397
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227816971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Time Loves A Hero
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hi Roller, Time Loves A Hero, Rocket In My Pocket, Day At The Dog Races, Old Folks Boogie, Red Streamliner, New Delhi Freight Train, Keepin' Up With The Joneses, Missin' You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка

Студийный альбом Little Feat 1977 года, впервые за более чем 40 лет переизданный на виниле и записанный с оригинальных аналоговых плёнок Берни Грундманом. В альбом вошли такие хиты, как «Time Loves a Hero», «Rocket in My Pocket» и «Old Folks Boogie», которые впоследствии стали одними из самых востребованных концертных хитов группы.

Отзывы о товаре Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227816971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Time Loves A Hero
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hi Roller, Time Loves A Hero, Rocket In My Pocket, Day At The Dog Races, Old Folks Boogie, Red Streamliner, New Delhi Freight Train, Keepin' Up With The Joneses, Missin' You
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом Little Feat 1977 года, впервые за более чем 40 лет переизданный на виниле и записанный с оригинальных аналоговых плёнок Берни Грундманом. В альбом вошли такие хиты, как «Time Loves a Hero», «Rocket in My Pocket» и «Old Folks Boogie», которые впоследствии стали одними из самых востребованных концертных хитов группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Little Feat - Time Loves A Hero (coloured) (0081227816971) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...