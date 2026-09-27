Future; Metro Boomin - We Don't Trust You (0196588989612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future, Metro Boomin
Альбом (сингл)
We Don't Trust You
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 717394
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0196588989612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future, Metro Boomin
Альбом (сингл)
We Don't Trust You
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
We Still Don't Trust You, Drink N Dance, Out Of My Hands, Jealous, This Sunday, Luv Bad Bitches, Amazing (Interlude), All to Myself, Nights Like This, Came to the Party, Right 4 You, Mile High Memories, Overload, Gracious, Beat It, Always Be My Fault, One Big Family, Red Leather, #1 (Intro), Nobody Knows My Struggle, All My Life, Crossed Out, Crazy Clientele, Show of Hands, Streets Made Me A King
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Future; Metro Boomin - We Don't Trust You (0196588989612) виниловая пластинка
We Still Don't Trust You — новый совместный студийный альбом американского рэпера Future и продюсера Metro Boomin Издание на виниле с альтернативной обложкой. Этот проект является кульминацией самого плодотворного сотрудничества в мире рэпа, подтверждающей творческое партнерство, зародившееся 10 лет назад. Двойной альбом, первый диск которого ориентирован на R&B а второй - на хип-хоп и трэп, был поддержан одним синглом, заглавным треком, при участии Weeknd. В альбоме также приняли участие Трэвис Скотт, Playboi Carti, Кендрик Ламар и Рик Росс. Альбом получил в целом положительные отзывы критиков и дебютировал на вершине USA Billboard 200, как и его предшественник
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0196588989612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future, Metro Boomin
Альбом (сингл)
We Don't Trust You
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
We Still Don't Trust You, Drink N Dance, Out Of My Hands, Jealous, This Sunday, Luv Bad Bitches, Amazing (Interlude), All to Myself, Nights Like This, Came to the Party, Right 4 You, Mile High Memories, Overload, Gracious, Beat It, Always Be My Fault, One Big Family, Red Leather, #1 (Intro), Nobody Knows My Struggle, All My Life, Crossed Out, Crazy Clientele, Show of Hands, Streets Made Me A King
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
We Still Don't Trust You — новый совместный студийный альбом американского рэпера Future и продюсера Metro Boomin Издание на виниле с альтернативной обложкой. Этот проект является кульминацией самого плодотворного сотрудничества в мире рэпа, подтверждающей творческое партнерство, зародившееся 10 лет назад. Двойной альбом, первый диск которого ориентирован на R&B а второй - на хип-хоп и трэп, был поддержан одним синглом, заглавным треком, при участии Weeknd. В альбоме также приняли участие Трэвис Скотт, Playboi Carti, Кендрик Ламар и Рик Росс. Альбом получил в целом положительные отзывы критиков и дебютировал на вершине USA Billboard 200, как и его предшественник
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Future; Metro Boomin - We Don't Trust You (0196588989612) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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