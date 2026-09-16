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Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка

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Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 3
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 4
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 5
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 6
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 7
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 8
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 9
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 10
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 3
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 4
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 5
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 6
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 7
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 8
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 9
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 10
  • Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732630872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Politik, In My Place, God Put A Smile Upon Your Face, The Scientist, Clocks, Daylight, Green Eyes, Warning Sign, A Whisper, A Rush Of Blood To The Head, Amsterdam
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка

A Rush of Blood to the Head (с английского — «Прилив крови к голове») — второй студийный альбом британской рок-группы Coldplay, выпущенный 26 августа 2002 года лейблом Parlophone. Запись началась на волне роста популярности группы на международной арене, чему способствовал успех их дебютного альбома Parachutes, в частности синглов «Yellow» и «Trouble». Пластинка была спродюсирована самими музыкантами в сотрудничестве с Кеном Нельсоном, и в ней используются электрогитара и фортепиано чаще, чем в его предшественнике. Большой отпечаток на содержании альбома оставили трагические события 11 сентября в Нью-Йорке, произошедшие за неделю до начала записи. Запись альбома проходила на фоне трагедии 11 сентября, оставившей свой отпечаток на материале: «Новые песни отражали эти события. Они несли посыл слушателям — не поддаваться страху. Любой человек может добиться желаемого». Бо?льшая часть текстов, так или иначе, отражала тему безотлагательности. Мартин отметил, что характер предыдущих песен был более расслабленным, так как музыканты сочиняли их в комфортном эмоциональном состоянии: «Возможно, в некоторых новых песнях мы в большей степени зацикливались на теме безотлагательности, срочности. Причиной тому послужили те места, где мы побывали, те вещи, которые мы пережили». По словам Мартина, кульминацией этой темы стало название альбома, означающее «делать что-то на импульсе». Обложка альбома была разработана фотографом С?льве Сундсб?. Сундсб? был приглашен работать в модный журнал Dazed & Confused в конце 1990-х, где перед ним поставили задачу создать что-то «с технологическим настроением, что-то полностью белое». Как художник, он пытался сделать «то, что до сих пор не существовало, что-то фактически невозможное»; он предложил сделать снимки, используя 3D сканер, используемый для измерения размеров головы для шлемов истребителей США, чтобы воплотить своё видение.

Отзывы о товаре Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732630872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Politik, In My Place, God Put A Smile Upon Your Face, The Scientist, Clocks, Daylight, Green Eyes, Warning Sign, A Whisper, A Rush Of Blood To The Head, Amsterdam
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
A Rush of Blood to the Head (с английского — «Прилив крови к голове») — второй студийный альбом британской рок-группы Coldplay, выпущенный 26 августа 2002 года лейблом Parlophone. Запись началась на волне роста популярности группы на международной арене, чему способствовал успех их дебютного альбома Parachutes, в частности синглов «Yellow» и «Trouble». Пластинка была спродюсирована самими музыкантами в сотрудничестве с Кеном Нельсоном, и в ней используются электрогитара и фортепиано чаще, чем в его предшественнике. Большой отпечаток на содержании альбома оставили трагические события 11 сентября в Нью-Йорке, произошедшие за неделю до начала записи. Запись альбома проходила на фоне трагедии 11 сентября, оставившей свой отпечаток на материале: «Новые песни отражали эти события. Они несли посыл слушателям — не поддаваться страху. Любой человек может добиться желаемого». Бо?льшая часть текстов, так или иначе, отражала тему безотлагательности. Мартин отметил, что характер предыдущих песен был более расслабленным, так как музыканты сочиняли их в комфортном эмоциональном состоянии: «Возможно, в некоторых новых песнях мы в большей степени зацикливались на теме безотлагательности, срочности. Причиной тому послужили те места, где мы побывали, те вещи, которые мы пережили». По словам Мартина, кульминацией этой темы стало название альбома, означающее «делать что-то на импульсе». Обложка альбома была разработана фотографом С?льве Сундсб?. Сундсб? был приглашен работать в модный журнал Dazed & Confused в конце 1990-х, где перед ним поставили задачу создать что-то «с технологическим настроением, что-то полностью белое». Как художник, он пытался сделать «то, что до сих пор не существовало, что-то фактически невозможное»; он предложил сделать снимки, используя 3D сканер, используемый для измерения размеров головы для шлемов истребителей США, чтобы воплотить своё видение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка – стоимость товара 3210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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