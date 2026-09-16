Описание товара Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (coloured) (5021732630872) виниловая пластинка

A Rush of Blood to the Head (с английского — «Прилив крови к голове») — второй студийный альбом британской рок-группы Coldplay, выпущенный 26 августа 2002 года лейблом Parlophone. Запись началась на волне роста популярности группы на международной арене, чему способствовал успех их дебютного альбома Parachutes, в частности синглов «Yellow» и «Trouble». Пластинка была спродюсирована самими музыкантами в сотрудничестве с Кеном Нельсоном, и в ней используются электрогитара и фортепиано чаще, чем в его предшественнике. Большой отпечаток на содержании альбома оставили трагические события 11 сентября в Нью-Йорке, произошедшие за неделю до начала записи. Запись альбома проходила на фоне трагедии 11 сентября, оставившей свой отпечаток на материале: «Новые песни отражали эти события. Они несли посыл слушателям — не поддаваться страху. Любой человек может добиться желаемого». Бо?льшая часть текстов, так или иначе, отражала тему безотлагательности. Мартин отметил, что характер предыдущих песен был более расслабленным, так как музыканты сочиняли их в комфортном эмоциональном состоянии: «Возможно, в некоторых новых песнях мы в большей степени зацикливались на теме безотлагательности, срочности. Причиной тому послужили те места, где мы побывали, те вещи, которые мы пережили». По словам Мартина, кульминацией этой темы стало название альбома, означающее «делать что-то на импульсе». Обложка альбома была разработана фотографом С?льве Сундсб?. Сундсб? был приглашен работать в модный журнал Dazed & Confused в конце 1990-х, где перед ним поставили задачу создать что-то «с технологическим настроением, что-то полностью белое». Как художник, он пытался сделать «то, что до сих пор не существовало, что-то фактически невозможное»; он предложил сделать снимки, используя 3D сканер, используемый для измерения размеров головы для шлемов истребителей США, чтобы воплотить своё видение.