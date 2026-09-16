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Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка

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Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
A HEAD FULL OF DREAMS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
A HEAD FULL OF DREAMS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Head Full Of Dreams, Birds, Hymn For The Weekend, Everglow, Adventure Of A Lifetime, Fun, Kaleidoscope, Army Of One, Amazing Day, Up & Up
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка

Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства музыки на физических носителях». A Head Full of Dreams — седьмой студийный альбом Coldplay 2015 года. В альбом вошли синглы Adventure of a Lifetime Hymn for the Weekend Everglow и A Head Full of Dreams а продюсированием занимались Stargate и Рик Симпсон .



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
A HEAD FULL OF DREAMS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Head Full Of Dreams, Birds, Hymn For The Weekend, Everglow, Adventure Of A Lifetime, Fun, Kaleidoscope, Army Of One, Amazing Day, Up & Up
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства музыки на физических носителях». A Head Full of Dreams — седьмой студийный альбом Coldplay 2015 года. В альбом вошли синглы Adventure of a Lifetime Hymn for the Weekend Everglow и A Head Full of Dreams а продюсированием занимались Stargate и Рик Симпсон .


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - A Head Full Of Dreams (coloured) (5021732546654) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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