Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка
Некоторые вещи требуют времени. Рим, например, определённо не строился за один день, и профессор Толкин тоже заставил своих читателей годами ждать своего эпического «Властелина колец». Blind Guardian знают это лучше многих. Группа известна тем, что годами корпит над своими тщательно продуманными концептуальными альбомами, каждый раз превосходя самих себя по эпическому размаху, напыщенности и глубине. Поэтому, когда такая организация, флагман фэнтези-метала, намеренно анонсирует беспрецедентный гигантский проект… то следует, нет, необходимо, готовиться к буре. «Legacy Of The Dark Lands» уже здесь. И он оставит вас без слов. Записанный в пражском Рудольфинуме с неукротимой мощью Пражского киногармонического оркестра из 90 человек, BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA производит звуковой шторм, способный соперничать даже с лучшими фэнтезийными саундтреками. И это ещё не всё: задуманный и созданный гениальным фэнтези-музыкантом Маркусом Хайцем, этот альбом является прямым продолжением его бестселлера «Die dunklen Lande» («Тёмные земли»), действие которого разворачивается во время Тридцатилетней войны и погружает в апокалиптическую тайну. Монументальный, мрачный, захватывающий, полный гимнов и мощных припевов: это чистый BLIND GUARDIAN. Только без гитар.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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