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Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка

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Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - фото 1
Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - фото 2
Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scar Symmetry
Альбом (сингл)
The Singularity Phase II: Xenotaph
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - фото 1
  • Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - фото 2
  • Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717370
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361360979]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scar Symmetry
Альбом (сингл)
The Singularity Phase II: Xenotaph
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chrononautilus, Scorched Quadrant, Overworld, Altergeist, Reichsfall, Digiphrenia Dawn, Hyperborean Plains, Gridworm, A Voyage With Tailed Meteors, Soulscanner, Xenotaph
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Singularity (Phase II - Xenotaph)" от Scar Symmetry. Этот двойной LP станет истинным открытием для ценителей тяжелого метала и прогрессивного звучания. Ощутите мощь гитарных риффов, виртуозность ударных и потрясающую атмосферу, которая перенесет вас в иной мир. Каждая композиция этого альбома является музыкальным шедевром, наполненным глубиной и эмоциями. Купить виниловую пластинку "Singularity (Phase II - Xenotaph)" - значит приобрести не просто звукозапись, а истинное произведение искусства, способное поразить даже самых требовательных слушателей.

Отзывы о товаре Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361360979]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scar Symmetry
Альбом (сингл)
The Singularity Phase II: Xenotaph
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chrononautilus, Scorched Quadrant, Overworld, Altergeist, Reichsfall, Digiphrenia Dawn, Hyperborean Plains, Gridworm, A Voyage With Tailed Meteors, Soulscanner, Xenotaph
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Singularity (Phase II - Xenotaph)" от Scar Symmetry. Этот двойной LP станет истинным открытием для ценителей тяжелого метала и прогрессивного звучания. Ощутите мощь гитарных риффов, виртуозность ударных и потрясающую атмосферу, которая перенесет вас в иной мир. Каждая композиция этого альбома является музыкальным шедевром, наполненным глубиной и эмоциями. Купить виниловую пластинку "Singularity (Phase II - Xenotaph)" - значит приобрести не просто звукозапись, а истинное произведение искусства, способное поразить даже самых требовательных слушателей.
Самовывоз
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Отзывы


Scar Symmetry - The Singularity Phase II: Xenotaph (coloured) (0727361360979) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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