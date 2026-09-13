OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка
«Back to Titanic» — второй альбом саундтреков к классическому фильму «Титаник». Композитор Джеймс Хорнер создал новую сюиту, сочетающую в себе свет и мрак, чтобы передать «душу» его оригинального саундтрека. Вдохновение, почерпнутое при создании оригинального саундтрека, легло в основу новых композиций, написанных Хорнером для этого альбома. Альбом включает новые сюиты в исполнении Лондонского симфонического оркестра и хористов Королевского колледжа, а также фортепианное соло Джеймса Хорнера «The Portrait». Первым ярким моментом является 19-минутная вступительная сюита «Титаник», которая передает суть фильма. Другая важная сюита — финальная композиция под названием «Эпилог — Глубокое и вечное море». Джеймс Хорнер тонко возвращается к главной теме «Титаника», чтобы отдать дань памяти жертвам катастрофы. Саундтрек к фильму «Назад к Титанику» выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на полупрозрачном жёлтом виниле. В комплект входят подарочный конверт с льняной ламинацией и четырёхстраничный буклет с заметками режиссёра Джеймса Кэмерона.
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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