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2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка

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2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка - фото 1
2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
2 Cellos
Альбом (сингл)
Score
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка - фото 1
  • 2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717363
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
2 Cellos
Альбом (сингл)
Score
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Medley - Game Of Thrones, May It Be - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, For The Love Of A Princess - Braveheart, Love Story - Love Story, Cinema Paradiso - Cinema Paradiso, Moon River - Breakfast At Tiffany's, Love Theme - The Godfather, My Heart Will Go On - Titanic, Theme - Rain Man, Cavatina - The Deer Hunter, Mal?na - Mal?na, Main Theme - Schindler's List, Titles - Chariots Of Fire, Now We Are Free - Gladiator
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка

2Cellos — один из самых успешных и динамичных кроссовер-коллективов в мире. В своём новом альбоме «Score» они представляют известные музыкальные темы из фильмов «Игра престолов», «Гладиатор», «Титаник», «Завтрак у Тиффани» и других в своём захватывающем звучании — впервые с полным оркестром. После того, как в 2011 году 2Cellos выпустили на YouTube хит с песней Майкла Джексона «Smooth Criminal», набравший более 22 миллионов просмотров, виолончелисты Лука Шулич и Степан Хаузер добились мирового успеха со своими тремя альбомами: «2Cellos», «In2ition» и «Celloverse», и давали аншлаги на таких площадках, как нью-йоркский «Мэдисон Сквер Гарден» и берлинский «Темподром». На своём новом альбоме 2CellosS впервые выступают с полным оркестром — Лондонским симфоническим оркестром под управлением аранжировщика Робина Смита. Помимо попурри из лучших мелодий из телесериала «Игра престолов», они записали музыку к фильмам «Гладиатор», «Список Шиндлера», «Огненные колесницы», «Властелин колец: Братство кольца» и «Титаник», а также бессмертную «Лунную реку» Генри Манчини из «Завтрака у Тиффани», тоскливую музыку Эннио Морриконе для «Кинотеатра «Парадизо» и «Малены» и романтическую любовную музыку Нино Роты из «Крестного отца». «В этот альбом вошли некоторые из наших самых любимых произведений», — говорит Степан Хаузер, признаваясь: «То, что нам удалось записать их в сотрудничестве с таким первоклассным оркестром, как Лондонский симфонический, стало для нас осуществлением мечты». 2Cellos выработали свой собственный стиль, выходящий за рамки любых жанров, от поп-музыки, рока и музыки из кино до классики. Они впечатляют песней AC/DC «Highway To Hell», музыкой Nirvana и Coldplay, а также Бахом и Вивальди. В своём альбоме 2017 года «Score» группа 2 Cellos исследует магию кино и телевидения, переосмысливая самые любимые темы из фильмов и сериалов в своём неповторимом звучании. «Score» начинается с аранжировки главной заглавной темы сериала «Игра престолов» Рамина Джавади, в которой завораживающее звучание виолончелей анонсирует каждый из, пожалуй, самых ожидаемых эпизодов современного телевидения. В новых аранжировках также представлены темы, которые легли в основу некоторых величайших эпических фильмов в истории кино. Среди них — любимые, удостоенные премии «Оскар» темы из музыки Джеймса Хорнера к «Титанику» («My Heart Will Go On»), музыка Джона Уильямса к «Списку Шиндлера» и «For the Love of a Princess» из «Храброго сердца» (Джеймс Хорнер). Вокальная красота виолончели идеально подходит для исполнения самых разных романтических тем. Среди них — песня Генри Манчини и Джонни Мерсера «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани», прекрасная тема Эннио Морриконе из «Кинотеатра «Парадизо», любовная тема Нино Роты из «Крёстного отца», оскароносная тема Фрэнсиса Лея из «Истории любви», тема Ханса Циммера из «Человека дождя» и завораживающая «Каватина» Стэнли Майерса из «Охотника на оленей». 2 Cellos выработали свой неповторимый стиль, стирающий границы между музыкальными жанрами — от классики и музыки к фильмам до поп-музыки и рока. «Score» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на фиолетовом виниле и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре 2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
2 Cellos
Альбом (сингл)
Score
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Medley - Game Of Thrones, May It Be - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, For The Love Of A Princess - Braveheart, Love Story - Love Story, Cinema Paradiso - Cinema Paradiso, Moon River - Breakfast At Tiffany's, Love Theme - The Godfather, My Heart Will Go On - Titanic, Theme - Rain Man, Cavatina - The Deer Hunter, Mal?na - Mal?na, Main Theme - Schindler's List, Titles - Chariots Of Fire, Now We Are Free - Gladiator
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music On Vinyl Classical
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2Cellos — один из самых успешных и динамичных кроссовер-коллективов в мире. В своём новом альбоме «Score» они представляют известные музыкальные темы из фильмов «Игра престолов», «Гладиатор», «Титаник», «Завтрак у Тиффани» и других в своём захватывающем звучании — впервые с полным оркестром. После того, как в 2011 году 2Cellos выпустили на YouTube хит с песней Майкла Джексона «Smooth Criminal», набравший более 22 миллионов просмотров, виолончелисты Лука Шулич и Степан Хаузер добились мирового успеха со своими тремя альбомами: «2Cellos», «In2ition» и «Celloverse», и давали аншлаги на таких площадках, как нью-йоркский «Мэдисон Сквер Гарден» и берлинский «Темподром». На своём новом альбоме 2CellosS впервые выступают с полным оркестром — Лондонским симфоническим оркестром под управлением аранжировщика Робина Смита. Помимо попурри из лучших мелодий из телесериала «Игра престолов», они записали музыку к фильмам «Гладиатор», «Список Шиндлера», «Огненные колесницы», «Властелин колец: Братство кольца» и «Титаник», а также бессмертную «Лунную реку» Генри Манчини из «Завтрака у Тиффани», тоскливую музыку Эннио Морриконе для «Кинотеатра «Парадизо» и «Малены» и романтическую любовную музыку Нино Роты из «Крестного отца». «В этот альбом вошли некоторые из наших самых любимых произведений», — говорит Степан Хаузер, признаваясь: «То, что нам удалось записать их в сотрудничестве с таким первоклассным оркестром, как Лондонский симфонический, стало для нас осуществлением мечты». 2Cellos выработали свой собственный стиль, выходящий за рамки любых жанров, от поп-музыки, рока и музыки из кино до классики. Они впечатляют песней AC/DC «Highway To Hell», музыкой Nirvana и Coldplay, а также Бахом и Вивальди. В своём альбоме 2017 года «Score» группа 2 Cellos исследует магию кино и телевидения, переосмысливая самые любимые темы из фильмов и сериалов в своём неповторимом звучании. «Score» начинается с аранжировки главной заглавной темы сериала «Игра престолов» Рамина Джавади, в которой завораживающее звучание виолончелей анонсирует каждый из, пожалуй, самых ожидаемых эпизодов современного телевидения. В новых аранжировках также представлены темы, которые легли в основу некоторых величайших эпических фильмов в истории кино. Среди них — любимые, удостоенные премии «Оскар» темы из музыки Джеймса Хорнера к «Титанику» («My Heart Will Go On»), музыка Джона Уильямса к «Списку Шиндлера» и «For the Love of a Princess» из «Храброго сердца» (Джеймс Хорнер). Вокальная красота виолончели идеально подходит для исполнения самых разных романтических тем. Среди них — песня Генри Манчини и Джонни Мерсера «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани», прекрасная тема Эннио Морриконе из «Кинотеатра «Парадизо», любовная тема Нино Роты из «Крёстного отца», оскароносная тема Фрэнсиса Лея из «Истории любви», тема Ханса Циммера из «Человека дождя» и завораживающая «Каватина» Стэнли Майерса из «Охотника на оленей». 2 Cellos выработали свой неповторимый стиль, стирающий границы между музыкальными жанрами — от классики и музыки к фильмам до поп-музыки и рока. «Score» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на фиолетовом виниле и включает в себя вкладыш.
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2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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