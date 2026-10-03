2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 2 Cellos - Score (coloured) (8719262037052) виниловая пластинка
2Cellos — один из самых успешных и динамичных кроссовер-коллективов в мире. В своём новом альбоме «Score» они представляют известные музыкальные темы из фильмов «Игра престолов», «Гладиатор», «Титаник», «Завтрак у Тиффани» и других в своём захватывающем звучании — впервые с полным оркестром. После того, как в 2011 году 2Cellos выпустили на YouTube хит с песней Майкла Джексона «Smooth Criminal», набравший более 22 миллионов просмотров, виолончелисты Лука Шулич и Степан Хаузер добились мирового успеха со своими тремя альбомами: «2Cellos», «In2ition» и «Celloverse», и давали аншлаги на таких площадках, как нью-йоркский «Мэдисон Сквер Гарден» и берлинский «Темподром». На своём новом альбоме 2CellosS впервые выступают с полным оркестром — Лондонским симфоническим оркестром под управлением аранжировщика Робина Смита. Помимо попурри из лучших мелодий из телесериала «Игра престолов», они записали музыку к фильмам «Гладиатор», «Список Шиндлера», «Огненные колесницы», «Властелин колец: Братство кольца» и «Титаник», а также бессмертную «Лунную реку» Генри Манчини из «Завтрака у Тиффани», тоскливую музыку Эннио Морриконе для «Кинотеатра «Парадизо» и «Малены» и романтическую любовную музыку Нино Роты из «Крестного отца». «В этот альбом вошли некоторые из наших самых любимых произведений», — говорит Степан Хаузер, признаваясь: «То, что нам удалось записать их в сотрудничестве с таким первоклассным оркестром, как Лондонский симфонический, стало для нас осуществлением мечты». 2Cellos выработали свой собственный стиль, выходящий за рамки любых жанров, от поп-музыки, рока и музыки из кино до классики. Они впечатляют песней AC/DC «Highway To Hell», музыкой Nirvana и Coldplay, а также Бахом и Вивальди. В своём альбоме 2017 года «Score» группа 2 Cellos исследует магию кино и телевидения, переосмысливая самые любимые темы из фильмов и сериалов в своём неповторимом звучании. «Score» начинается с аранжировки главной заглавной темы сериала «Игра престолов» Рамина Джавади, в которой завораживающее звучание виолончелей анонсирует каждый из, пожалуй, самых ожидаемых эпизодов современного телевидения. В новых аранжировках также представлены темы, которые легли в основу некоторых величайших эпических фильмов в истории кино. Среди них — любимые, удостоенные премии «Оскар» темы из музыки Джеймса Хорнера к «Титанику» («My Heart Will Go On»), музыка Джона Уильямса к «Списку Шиндлера» и «For the Love of a Princess» из «Храброго сердца» (Джеймс Хорнер). Вокальная красота виолончели идеально подходит для исполнения самых разных романтических тем. Среди них — песня Генри Манчини и Джонни Мерсера «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани», прекрасная тема Эннио Морриконе из «Кинотеатра «Парадизо», любовная тема Нино Роты из «Крёстного отца», оскароносная тема Фрэнсиса Лея из «Истории любви», тема Ханса Циммера из «Человека дождя» и завораживающая «Каватина» Стэнли Майерса из «Охотника на оленей». 2 Cellos выработали свой неповторимый стиль, стирающий границы между музыкальными жанрами — от классики и музыки к фильмам до поп-музыки и рока. «Score» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на фиолетовом виниле и включает в себя вкладыш.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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