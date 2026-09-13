Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка
Названия песен на удачно названном альбоме Van Halen «Fair Warning» не лгут. Такие названия, как «Unchained», «Mean Street», «Push Comes to Shove», «One Foot Out the Door» и другие, намекают на настроение, которое группа источает на своём дважды платиновом альбоме 1981 года — самом суровом, мрачном и яростном альбоме за всю долгую карьеру группы. В четвёртый раз за четыре года Van Halen бросают вызов всем претендентам и выходят победителями. Пластинка UltraDisc One-Step 180 г, 45 об/мин, 2LP от Mobile Fidelity, отпечатанная на лейбле MoFi SuperVinyl компанией Fidelity Record Pressing тиражом всего 5000 пронумерованных экземпляров, обеспечивает невероятную чистоту, динамику и непосредственность звучания. Благодаря выдающейся чёткости канавки, крайне низкому фоновому шуму и абсолютно бесшумной поверхности, это виниловое издание запечатлевает студийные события с поразительной реалистичностью и захватывающим эффектом присутствия.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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