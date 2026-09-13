Top.Mail.Ru
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 8
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 9
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 10
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 11
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 12
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 13
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 14
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 15
Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
FAIR WARNING
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 10
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 11
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 12
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 13
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 14
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 15
  • Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717360
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
FAIR WARNING
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mean Street, "Dirty Movies", Sinner's Swing!, Hear About It Later, Unchained, Push Comes To Shove, So This Is Love?, Sunday Afternoon In The Park, One Foot Out The Door
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-035
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка

Названия песен на удачно названном альбоме Van Halen «Fair Warning» не лгут. Такие названия, как «Unchained», «Mean Street», «Push Comes to Shove», «One Foot Out the Door» и другие, намекают на настроение, которое группа источает на своём дважды платиновом альбоме 1981 года — самом суровом, мрачном и яростном альбоме за всю долгую карьеру группы. В четвёртый раз за четыре года Van Halen бросают вызов всем претендентам и выходят победителями. Пластинка UltraDisc One-Step 180 г, 45 об/мин, 2LP от Mobile Fidelity, отпечатанная на лейбле MoFi SuperVinyl компанией Fidelity Record Pressing тиражом всего 5000 пронумерованных экземпляров, обеспечивает невероятную чистоту, динамику и непосредственность звучания. Благодаря выдающейся чёткости канавки, крайне низкому фоновому шуму и абсолютно бесшумной поверхности, это виниловое издание запечатлевает студийные события с поразительной реалистичностью и захватывающим эффектом присутствия.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
FAIR WARNING
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mean Street, "Dirty Movies", Sinner's Swing!, Hear About It Later, Unchained, Push Comes To Shove, So This Is Love?, Sunday Afternoon In The Park, One Foot Out The Door
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-035
Страна производитель
США
Описание
Названия песен на удачно названном альбоме Van Halen «Fair Warning» не лгут. Такие названия, как «Unchained», «Mean Street», «Push Comes to Shove», «One Foot Out the Door» и другие, намекают на настроение, которое группа источает на своём дважды платиновом альбоме 1981 года — самом суровом, мрачном и яростном альбоме за всю долгую карьеру группы. В четвёртый раз за четыре года Van Halen бросают вызов всем претендентам и выходят победителями. Пластинка UltraDisc One-Step 180 г, 45 об/мин, 2LP от Mobile Fidelity, отпечатанная на лейбле MoFi SuperVinyl компанией Fidelity Record Pressing тиражом всего 5000 пронумерованных экземпляров, обеспечивает невероятную чистоту, динамику и непосредственность звучания. Благодаря выдающейся чёткости канавки, крайне низкому фоновому шуму и абсолютно бесшумной поверхности, это виниловое издание запечатлевает студийные события с поразительной реалистичностью и захватывающим эффектом присутствия.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Fair Warning (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203524) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...