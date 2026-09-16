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Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка

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Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Canton: Reference Check Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787781015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Canton: Reference Check Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Friend 'N Fellow–Friends, Miles Davis–So What, Hans Theessink, Terry Evans–Delta Time, George Benson–Rainy Night in Georgia, Blues Company–Silent Nite, Dillon–Thirteen Thirtyfive, Charly Antolini–Arabian Desert Groove, Justin Kauflin–Exodus, Tony Bennett–Dancing In The Dark, Antonio Vivaldi–The Four Seasons: Summer - III. Presto, Carolin No–Still Waters Run Deep, Trentem?ller–The Forest Orginal Mix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка

Этот замечательный альбом собран с любовью к музыкальным деталям. Он содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей.

Отзывы о товаре Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787781015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Canton: Reference Check Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Friend 'N Fellow–Friends, Miles Davis–So What, Hans Theessink, Terry Evans–Delta Time, George Benson–Rainy Night in Georgia, Blues Company–Silent Nite, Dillon–Thirteen Thirtyfive, Charly Antolini–Arabian Desert Groove, Justin Kauflin–Exodus, Tony Bennett–Dancing In The Dark, Antonio Vivaldi–The Four Seasons: Summer - III. Presto, Carolin No–Still Waters Run Deep, Trentem?ller–The Forest Orginal Mix
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот замечательный альбом собран с любовью к музыкальным деталям. Он содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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