Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Canton: Reference Check Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 717344
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787781015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Canton: Reference Check Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Friend 'N Fellow–Friends, Miles Davis–So What, Hans Theessink, Terry Evans–Delta Time, George Benson–Rainy Night in Georgia, Blues Company–Silent Nite, Dillon–Thirteen Thirtyfive, Charly Antolini–Arabian Desert Groove, Justin Kauflin–Exodus, Tony Bennett–Dancing In The Dark, Antonio Vivaldi–The Four Seasons: Summer - III. Presto, Carolin No–Still Waters Run Deep, Trentem?ller–The Forest Orginal Mix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка
Этот замечательный альбом собран с любовью к музыкальным деталям. Он содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787781015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Canton: Reference Check Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Friend 'N Fellow–Friends, Miles Davis–So What, Hans Theessink, Terry Evans–Delta Time, George Benson–Rainy Night in Georgia, Blues Company–Silent Nite, Dillon–Thirteen Thirtyfive, Charly Antolini–Arabian Desert Groove, Justin Kauflin–Exodus, Tony Bennett–Dancing In The Dark, Antonio Vivaldi–The Four Seasons: Summer - III. Presto, Carolin No–Still Waters Run Deep, Trentem?ller–The Forest Orginal Mix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Этот замечательный альбом собран с любовью к музыкальным деталям. Он содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Canton: Reference Check Vol.1 (Audiophile Edition) (0707787781015) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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