Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка
Добро пожаловать обратно в мир изысканного звука, на выпуск inakustik Reference Sound Edition. На этот раз тема: «Великие женщины-певицы». Эта исключительная запись от inakustik была составлена ??с скрупулезным вниманием к музыкальным деталям. Шестнадцать треков с великолепными женскими голосами и впечатляющим исполнением создают цельное и необыкновенное звучание и незабываемые впечатления. Новый процесс мастеринга высокого разрешения — RESO-Mastering — обеспечивает значительные улучшения акустики: прозрачность, динамика, воспроизведение басов и глубина резкости. Музыка становится более атмосферной и эмоциональной. Чтобы должным образом передать это музыкальное впечатление, перенос осуществляется с помощью процесса Direct Metal Mastercut (DMM), а в качестве носителя записи используется 180-граммовый чистый винил (первичный винил).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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