Top.Mail.Ru
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717342
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mary Black - Babes in The Wood, Inga Rumpf & Friends* - I's A Man's World, Kara Grainger - Little Pack Of Lies, Meg Hutchinson - I'd Like To Know, Tracy Bonham - Big Red Heart, Eliza Gilkyson - Rare Bird, Emma-Lee - Backseat Heroine, Tracy Nelson - Lead A Horse To Water, Carrie Newcomer - Every Little Bit Of It, Kasia Lins - Liar, Lynn Miles - Love Is Red, Colleen Rennison - See The Sky About To Rain, Lucy Kaplansky - Manhattan Moon, Lisa Doby - Glad, Your Home, Christy Baron - Happy Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 06
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка

Добро пожаловать обратно в мир изысканного звука, на выпуск inakustik Reference Sound Edition. На этот раз тема: «Великие женщины-певицы». Эта исключительная запись от inakustik была составлена ??с скрупулезным вниманием к музыкальным деталям. Шестнадцать треков с великолепными женскими голосами и впечатляющим исполнением создают цельное и необыкновенное звучание и незабываемые впечатления. Новый процесс мастеринга высокого разрешения — RESO-Mastering — обеспечивает значительные улучшения акустики: прозрачность, динамика, воспроизведение басов и глубина резкости. Музыка становится более атмосферной и эмоциональной. Чтобы должным образом передать это музыкальное впечатление, перенос осуществляется с помощью процесса Direct Metal Mastercut (DMM), а в качестве носителя записи используется 180-граммовый чистый винил (первичный винил).

Отзывы о товаре Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mary Black - Babes in The Wood, Inga Rumpf & Friends* - I's A Man's World, Kara Grainger - Little Pack Of Lies, Meg Hutchinson - I'd Like To Know, Tracy Bonham - Big Red Heart, Eliza Gilkyson - Rare Bird, Emma-Lee - Backseat Heroine, Tracy Nelson - Lead A Horse To Water, Carrie Newcomer - Every Little Bit Of It, Kasia Lins - Liar, Lynn Miles - Love Is Red, Colleen Rennison - See The Sky About To Rain, Lucy Kaplansky - Manhattan Moon, Lisa Doby - Glad, Your Home, Christy Baron - Happy Together
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 06
Страна производитель
США
Описание
Добро пожаловать обратно в мир изысканного звука, на выпуск inakustik Reference Sound Edition. На этот раз тема: «Великие женщины-певицы». Эта исключительная запись от inakustik была составлена ??с скрупулезным вниманием к музыкальным деталям. Шестнадцать треков с великолепными женскими голосами и впечатляющим исполнением создают цельное и необыкновенное звучание и незабываемые впечатления. Новый процесс мастеринга высокого разрешения — RESO-Mastering — обеспечивает значительные улучшения акустики: прозрачность, динамика, воспроизведение басов и глубина резкости. Музыка становится более атмосферной и эмоциональной. Чтобы должным образом передать это музыкальное впечатление, перенос осуществляется с помощью процесса Direct Metal Mastercut (DMM), а в качестве носителя записи используется 180-граммовый чистый винил (первичный винил).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Great Women Of Song (Audiophile Edition) (0707787750615) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...