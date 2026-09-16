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Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 3
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 4
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 5
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 6
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 7
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 8
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 9
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 10
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 11
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 4
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 5
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 6
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 7
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 8
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 9
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 10
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 11
  • Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0198029057515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Turn To Stone, It's Over, Sweet Talkin' Woman, Across The Border, Night In The City, Starlight, Jungle, Believe Me Now, Steppin' Out, Standin' In The Rain, Big Wheels, Summer And Lightning, Blue Sky, Sweet is The Night, The Whale, Birmingham Blues, Wild West Hero
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка

Лимитированный тираж жёлто-красного винила в разворотном конверте. Альбом Out of the Blue, написанный и спродюсированный Джеффом Линном, стал самым продаваемым альбомом ELO, получившим платиновый статус в США и Великобритании. В альбом вошли такие мировые хиты, как «Mr. Blue Sky», «Turn To Stone» и «Sweet Talkin Woman».

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0198029057515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Turn To Stone, It's Over, Sweet Talkin' Woman, Across The Border, Night In The City, Starlight, Jungle, Believe Me Now, Steppin' Out, Standin' In The Rain, Big Wheels, Summer And Lightning, Blue Sky, Sweet is The Night, The Whale, Birmingham Blues, Wild West Hero
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Описание
Лимитированный тираж жёлто-красного винила в разворотном конверте. Альбом Out of the Blue, написанный и спродюсированный Джеффом Линном, стал самым продаваемым альбомом ELO, получившим платиновый статус в США и Великобритании. В альбом вошли такие мировые хиты, как «Mr. Blue Sky», «Turn To Stone» и «Sweet Talkin Woman».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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