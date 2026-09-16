Уцененный товар Светодиодный светильник Vitaluce V4614-1/2S, LED 66Вт, 3900-4200K хорошее состояние , 717318
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Стиль
хай-тек
Максимальная мощность лампы, Вт
66
Форма
кольцо
Количество ламп
2
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 730 руб. 8 287 руб.
В наличии
Код товара: 717318
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 730 руб. -55%
8 287 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Стиль
хай-тек
Максимальная мощность лампы, Вт
66
Форма
кольцо
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
2
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Цвет плафона
черный
Способ крепления
на планку
Ширина, см
60
Высота, см
97.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х60х10
Вес, кг.
2.1
Описание товара Уцененный товар Светодиодный светильник Vitaluce V4614-1/2S, LED 66Вт, 3900-4200K хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: люстра, крепеж, планка, инструкция Причина уценки: потертости , нет оригинальной упаковки
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Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Стиль
хай-тек
Максимальная мощность лампы, Вт
66
Форма
кольцо
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
2
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Цвет плафона
черный
Способ крепления
на планку
Развернуть
Ширина, см
60
Высота, см
97.5
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: люстра, крепеж, планка, инструкция Причина уценки: потертости , нет оригинальной упаковки
Уцененный товар Светодиодный светильник Vitaluce V4614-1/2S, LED 66Вт, 3900-4200K хорошее состояние - стоимость товара 3730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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