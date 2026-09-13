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Характеристики
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717304
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung USB Type-C 25Вт EP-T2510XWEGEU с кабелем USB Type-C, белое
Зарядное устройство для телефонов Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит скорость и надежность. Это устройство обеспечивает устойчивую и быструю зарядку благодаря силе выходного тока в 3 А и поддержке функции быстрой зарядки. Поддерживаемое выходное напряжение составляет стабильные 5 В, что способствует безопасному процессу зарядки вашего телефона.
Зарядное устройство оборудовано одним USB выходом и одним USB-C, что делает его универсальным и удобным для использования с различными устройствами. Суммарная выходная мощность в 25 Вт позволяет значительно сократить время зарядки, а качественный пластиковый корпус гарантирует долговечность устройства.
Компактный дизайн в белом цвете делает это зарядное устройство стильным дополнением к любому смартфону Samsung. Длина провода в 1 метр обеспечивает достаточную свободу для комфортной эксплуатации в любых условиях — от дома до офиса. Надежный бренд Samsung делает это зарядное устройство безопасным и эффективным выбором для зарядки вашего устройства.
Зарядное устройство для телефонов Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит скорость и надежность. Это устройство обеспечивает устойчивую и быструю зарядку благодаря силе выходного тока в 3 А и поддержке функции быстрой зарядки. Поддерживаемое выходное напряжение составляет стабильные 5 В, что способствует безопасному процессу зарядки вашего телефона.
Зарядное устройство оборудовано одним USB выходом и одним USB-C, что делает его универсальным и удобным для использования с различными устройствами. Суммарная выходная мощность в 25 Вт позволяет значительно сократить время зарядки, а качественный пластиковый корпус гарантирует долговечность устройства.
Компактный дизайн в белом цвете делает это зарядное устройство стильным дополнением к любому смартфону Samsung. Длина провода в 1 метр обеспечивает достаточную свободу для комфортной эксплуатации в любых условиях — от дома до офиса. Надежный бренд Samsung делает это зарядное устройство безопасным и эффективным выбором для зарядки вашего устройства.
Сетевое зарядное устройство Samsung USB Type-C 25Вт EP-T2510XWEGEU с кабелем USB Type-C, белое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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