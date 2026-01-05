Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717264
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511XBEGEU USB Type-C 45Вт , кабель USB Type-C, черное
Зарядное устройство Samsung — это надежное и удобное решение для быстрых и эффективных подзарядок ваших мобильных устройств. Разработанное специально для телефонов бренда, оно обеспечивает оптимальную производительность и безопасность при каждом использовании.
Основные характеристики продукта включают в себя силу выходного тока 3 А, что гарантирует быструю подзарядку, и длину провода в 1.8 метра, позволяя свободно использовать телефон во время его подключения к сети. Выполненное в элегантном черном цвете, зарядное устройство отлично вписывается в любой интерьер и легко переносится в сумке или рюкзаке.
Изготовленное из прочного пластика, это сетевое зарядное устройство рассчитано на долговечность и устойчивость к повседневным нагрузкам. Оно оснащено одним USB-C разъемом и одним USB выходом, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно.
С поддержкой суммарной выходной мощности до 45 Вт и диапазоном выходного напряжения от 9 В до 20 В, зарядное устройство от Samsung обеспечивает быструю и безопасную подзарядку, помогая вам оставаться на связи в любых обстоятельствах. Это идеальное сочетание технологичности и стильного дизайна для современных пользователей.
Зарядное устройство Samsung — это надежное и удобное решение для быстрых и эффективных подзарядок ваших мобильных устройств. Разработанное специально для телефонов бренда, оно обеспечивает оптимальную производительность и безопасность при каждом использовании.
Основные характеристики продукта включают в себя силу выходного тока 3 А, что гарантирует быструю подзарядку, и длину провода в 1.8 метра, позволяя свободно использовать телефон во время его подключения к сети. Выполненное в элегантном черном цвете, зарядное устройство отлично вписывается в любой интерьер и легко переносится в сумке или рюкзаке.
Изготовленное из прочного пластика, это сетевое зарядное устройство рассчитано на долговечность и устойчивость к повседневным нагрузкам. Оно оснащено одним USB-C разъемом и одним USB выходом, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно.
С поддержкой суммарной выходной мощности до 45 Вт и диапазоном выходного напряжения от 9 В до 20 В, зарядное устройство от Samsung обеспечивает быструю и безопасную подзарядку, помогая вам оставаться на связи в любых обстоятельствах. Это идеальное сочетание технологичности и стильного дизайна для современных пользователей.
Комментарий:
по всем признакам - оригинал. Выдает заявленную мощность. Проверял Usb тестером fnirsi fnb58
Источник: Яндекс Маркет
Тужиков Юрий
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар по всем параметрам. Пока рабоатет отлично
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Само устройство хорошее, оригинал. Полноценно работает с Samsung Tab S10 FE. Отсутствие в комплекте с устройством, конечно, сильно огорчает. Особенно порадовала длина кабеля.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511XBEGEU USB Type-C 45Вт , кабель USB Type-C, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511XBEGEU USB Type-C 45Вт , кабель USB Type-C, черное
Достоинства:
Комментарий:
по всем признакам - оригинал. Выдает заявленную мощность. Проверял Usb тестером fnirsi fnb58
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар по всем параметрам. Пока рабоатет отлично
Достоинства:
Комментарий:
Само устройство хорошее, оригинал. Полноценно работает с Samsung Tab S10 FE. Отсутствие в комплекте с устройством, конечно, сильно огорчает. Особенно порадовала длина кабеля.