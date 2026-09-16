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Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 717192
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Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние , 717192

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Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
5 290 руб.  11 252 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние
5 290 руб. -53%
11 252 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VICTORIA BECKHAM
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
21х12х5
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки , коробка Причина уценки: загрезнена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VICTORIA BECKHAM
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Страна производитель
Италия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки , коробка Причина уценки: загрезнена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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