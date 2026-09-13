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Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)

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Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 1
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 2
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 3
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 4
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 5
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 6
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 7
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 8
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 9
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 10
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 11
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 12
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 13
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 14
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 15
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 16
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 17
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 18
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 19
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
желтый
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника, л
0.35
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 15
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 16
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 17
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 18
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 19
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717161
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Характеристики

Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
89
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время зарядки, ч
4
Размеры в упаковке, см
95х33х16
Вес, кг.
8.1

Описание товара Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)

Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)




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Характеристики
Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
89
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время зарядки, ч
4
Описание
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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