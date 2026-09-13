Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
желтый
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника, л
0.35
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
89
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время зарядки, ч
4
Размеры в упаковке, см
95х33х16
Вес, кг.
8.1
Описание товара Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
89
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время зарядки, ч
4
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01)
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46) Yellow/Nickel (448884-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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