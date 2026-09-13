Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 8/256Gb Lavender Purple
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 8/256Gb Lavender Purple
Представляем планшет Redmi — стильное и мощное устройство, готовое удовлетворить самые высокие требования современных пользователей. Этот элегантный планшет выполнен в привлекательном фиолетовом цвете и оборудован прочным алюминиевым корпусом, что делает его надежным спутником в повседневной жизни. Основной акцент в дизайне устройства сделан на великолепный 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей, который обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Планшет Redmi работает под управлением операционной системы Android, что гарантирует доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц, обеспечивающий плавную и быструю работу даже в многозадачном режиме. Благодаря 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти вы можете хранить все необходимые файлы и приложения непосредственно на устройстве. Если же вам потребуется больше места, есть возможность расширения памяти за счет использования слота для карты памяти. Этот планшет Redmi сочетает в себе стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и превосходную производительность, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей технологий.
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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