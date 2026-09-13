Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 8/256Gb Graphite Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 8/256Gb Graphite Gray
Планшет Redmi — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в изысканном сером цвете с корпусом из прочного алюминия, этот планшет сразу привлекает внимание своим современным видом и качественными материалами. С впечатляющей диагональю экрана в 12,1 дюйма и разрешением 2560x1600, планшет обеспечивает яркие и четкие изображения, делая просмотр видео, игр или веб-серфинг настоящим удовольствием. На базе операционной системы Android, он предлагает пользователю множество приложений и функций для комфортного повседневного использования. Сердцем устройства становится мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц, который обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме и гладкое выполнение любых задач. 8 Гб оперативной памяти позволяют легко запускать несколько приложений одновременно, а встроенная память на 256 Гб предоставляет обширное пространство для хранения ваших файлов, мультимедиа и приложений. Для тех, кому необходимо ещё больше места, планшет оснащен слотом для карты памяти, что позволяет расширить возможности хранения для личных данных или рабочих документов. Планшет Redmi — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности, отвечающее современным требованиям пользователей.
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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