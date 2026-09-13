Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
Встречайте долгожданное пополнение нашумевшей коллекции Func — кухонные смесители с оригинальными «фишками», характерными для всей коллекции. Дизайн, характерный только для премиум-сегмента, благодаря собственным дизайнерам бренда теперь представлен и в более доступной ценовой категории. Функция EcoStart — стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечёт холодная вода. Для подачи горячей воды ручку нужно повернуть влево; поворот вправо заблокирован. Оптимизация диапазона движения ручки смесителя позволяет сократить нерациональный расход воды до 40% в месяц. Дополнительным преимуществом функции EcoStart является возможность установить смеситель вплотную к стене, что особенно важно в условии небольших кухонных пространств. Уникальная ручка в форме тонкого стика позволяет с легкостью управлять смесителем, превращая повседневные задачи в настоящее удовольствие. Эксклюзивное покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и долговечность покрытия достигаются по стандарту Chrome Plating Standard NSS 80H.
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