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Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка

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Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 1
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 2
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 3
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 4
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 5
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 6
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 7
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 8
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 7
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 8
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, Whirlpool Vision Of Shame
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка

В 80-х Фелт выпустил десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Великолепно оформленная серия переизданий исследует творчество одной из величайших андеграундных групп современности. Первые пять альбомов были переизданы 27 октября 2017 года. Эти виниловые пластинки, долгие годы недоступные, были ремастерированы и переработаны Лоуренсом, что позволило ему создать окончательные, окончательные коллекции. Они доступны в подарочном разворотном конверте. До Stone Roses и после Be-Bop Deluxe и Plastic Ono Band Джон Леки работал с Felt. Заняв студию метала и регги в промышленной зоне Бирмингема, он создал настоящий микстейп нового рока – изысканные и прекрасные гитарные одиссеи, совершенно не похожие ни на что, что город видел прежде. Сочетая поп-музыку с классическими нюансами, Felt стал единственным предшественником совершенно нового стиля. А Гэри Эйндж наконец-то получил возможность использовать свой хай-хэт!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, Whirlpool Vision Of Shame
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В 80-х Фелт выпустил десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Великолепно оформленная серия переизданий исследует творчество одной из величайших андеграундных групп современности. Первые пять альбомов были переизданы 27 октября 2017 года. Эти виниловые пластинки, долгие годы недоступные, были ремастерированы и переработаны Лоуренсом, что позволило ему создать окончательные, окончательные коллекции. Они доступны в подарочном разворотном конверте. До Stone Roses и после Be-Bop Deluxe и Plastic Ono Band Джон Леки работал с Felt. Заняв студию метала и регги в промышленной зоне Бирмингема, он создал настоящий микстейп нового рока – изысканные и прекрасные гитарные одиссеи, совершенно не похожие ни на что, что город видел прежде. Сочетая поп-музыку с классическими нюансами, Felt стал единственным предшественником совершенно нового стиля. А Гэри Эйндж наконец-то получил возможность использовать свой хай-хэт!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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