Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Forever Breathes The Lonely Word
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 717071
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078574]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Forever Breathes The Lonely Word
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rain Of Crystal Spires, Down But Not Yet Out, September Lady, Grey Streets, All The People I Like Are Those That Are Dead, Gather Up Your Wings And Fly, AWave Crashed On Rocks, Hours Of Darkness Have Changed My Mind, A Primitive Painters, B Cathedral
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 6
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка
После выпуска первых пяти альбомов FELT в феврале, кампания по переизданию группы продолжается со второй половиной их дискографии. В 80-х Felt записали десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Эта великолепно спродюсированная серия исследует творчество одной из величайших инди-групп современности. Следующие пять альбомов выйдут 21 сентября 2018 года. CD-версия поставляется в специальном 7-дюймовом боксе, полном различных недолговечных вещей, включая: оригинальный альбом в специальном разворотном конверте; давно удаленный 7-дюймовый виниловый сингл, относящийся к оригинальному году выпуска альбома; репродукции концертных флаеров; двухсторонний настенный постер; и четыре значка на лацкан для гордости!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078574]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Forever Breathes The Lonely Word
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rain Of Crystal Spires, Down But Not Yet Out, September Lady, Grey Streets, All The People I Like Are Those That Are Dead, Gather Up Your Wings And Fly, AWave Crashed On Rocks, Hours Of Darkness Have Changed My Mind, A Primitive Painters, B Cathedral
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 6
Страна производитель
Великобритания
После выпуска первых пяти альбомов FELT в феврале, кампания по переизданию группы продолжается со второй половиной их дискографии. В 80-х Felt записали десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Эта великолепно спродюсированная серия исследует творчество одной из величайших инди-групп современности. Следующие пять альбомов выйдут 21 сентября 2018 года. CD-версия поставляется в специальном 7-дюймовом боксе, полном различных недолговечных вещей, включая: оригинальный альбом в специальном разворотном конверте; давно удаленный 7-дюймовый виниловый сингл, относящийся к оригинальному году выпуска альбома; репродукции концертных флаеров; двухсторонний настенный постер; и четыре значка на лацкан для гордости!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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