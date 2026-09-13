Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка
Вышедший в октябре 1967 года, «We Are Ever So Clean» был замечательным дебютным альбомом Blossom Toes, одной из самых креативных британских групп конца 1960-х. Изначально известная как The Ingoes, группа включала Брайана Гудинга (гитара, вокал, клавишные), Джима Крегана (гитара, вокал), Брайана Белшоу (бас-гитара, вокал) и Кевина Уэстлейка (ударные, перкуссия). Подписав контракт с недавно созданным лейблом Джорджио Гомельского Marmalade Records в 1967 году, группа записала свой дебютный шедевр летом того же года. После выхода альбома Melody Maker описал его как «Giorgio Gomelsky's Lonely Hearts Club Band», хотя это было несправедливо. Хотя альбом действительно отражал стиль зарождающегося британского психоделического рок-движения, он показал Blossom Toes как новаторскую группу и был весьма оригинальной работой с такими классическими треками, как «Look At Me I'm You» и «What On Earth». Незаслуженно обделенный вниманием во время своего выпуска, «We Are Ever So Clean» считается одним из величайших психоделических рок-альбомов всех времен. Это новое официальное ограниченное виниловое издание было недавно ремастерировано и записано в студии Abbey Road. LP является факсимиле оригинального релиза 1967 года и поставляется с иллюстрированным внутренним пакетом.
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