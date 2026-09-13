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Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка

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Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 1
Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 2
Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 3
Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 4
Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 5
Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 6
Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blossom Toes
Альбом (сингл)
We Are Ever So Clean
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 1
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 2
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 3
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 4
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 5
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 6
  • Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717062
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Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929478510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blossom Toes
Альбом (сингл)
We Are Ever So Clean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Me I'm You, Late For Tea, The Remarkable Saga Of The Frozen Dog, Telegram Tuesday, Love Is, What's It For, People Of The Royal Parks, What On Earth, Murphy's Budgerigar, I Will Bring You This And That, Mister Watchmaker, When The Alarm Clock Rings, The Intrepid Balloonist's Handbook, Volume One, You, Track For Speedy Freaks (Or Instant LP Digest)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка

Вышедший в октябре 1967 года, «We Are Ever So Clean» был замечательным дебютным альбомом Blossom Toes, одной из самых креативных британских групп конца 1960-х. Изначально известная как The Ingoes, группа включала Брайана Гудинга (гитара, вокал, клавишные), Джима Крегана (гитара, вокал), Брайана Белшоу (бас-гитара, вокал) и Кевина Уэстлейка (ударные, перкуссия). Подписав контракт с недавно созданным лейблом Джорджио Гомельского Marmalade Records в 1967 году, группа записала свой дебютный шедевр летом того же года. После выхода альбома Melody Maker описал его как «Giorgio Gomelsky's Lonely Hearts Club Band», хотя это было несправедливо. Хотя альбом действительно отражал стиль зарождающегося британского психоделического рок-движения, он показал Blossom Toes как новаторскую группу и был весьма оригинальной работой с такими классическими треками, как «Look At Me I'm You» и «What On Earth». Незаслуженно обделенный вниманием во время своего выпуска, «We Are Ever So Clean» считается одним из величайших психоделических рок-альбомов всех времен. Это новое официальное ограниченное виниловое издание было недавно ремастерировано и записано в студии Abbey Road. LP является факсимиле оригинального релиза 1967 года и поставляется с иллюстрированным внутренним пакетом.

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929478510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blossom Toes
Альбом (сингл)
We Are Ever So Clean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Me I'm You, Late For Tea, The Remarkable Saga Of The Frozen Dog, Telegram Tuesday, Love Is, What's It For, People Of The Royal Parks, What On Earth, Murphy's Budgerigar, I Will Bring You This And That, Mister Watchmaker, When The Alarm Clock Rings, The Intrepid Balloonist's Handbook, Volume One, You, Track For Speedy Freaks (Or Instant LP Digest)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Вышедший в октябре 1967 года, «We Are Ever So Clean» был замечательным дебютным альбомом Blossom Toes, одной из самых креативных британских групп конца 1960-х. Изначально известная как The Ingoes, группа включала Брайана Гудинга (гитара, вокал, клавишные), Джима Крегана (гитара, вокал), Брайана Белшоу (бас-гитара, вокал) и Кевина Уэстлейка (ударные, перкуссия). Подписав контракт с недавно созданным лейблом Джорджио Гомельского Marmalade Records в 1967 году, группа записала свой дебютный шедевр летом того же года. После выхода альбома Melody Maker описал его как «Giorgio Gomelsky's Lonely Hearts Club Band», хотя это было несправедливо. Хотя альбом действительно отражал стиль зарождающегося британского психоделического рок-движения, он показал Blossom Toes как новаторскую группу и был весьма оригинальной работой с такими классическими треками, как «Look At Me I'm You» и «What On Earth». Незаслуженно обделенный вниманием во время своего выпуска, «We Are Ever So Clean» считается одним из величайших психоделических рок-альбомов всех времен. Это новое официальное ограниченное виниловое издание было недавно ремастерировано и записано в студии Abbey Road. LP является факсимиле оригинального релиза 1967 года и поставляется с иллюстрированным внутренним пакетом.
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