Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка
Лейбл Esoteric Recordings с радостью объявляет о выпуске нового ремастированного, ремикшированного и расширенного трёхдискового издания классического альбома «Barclay James Harvest and Other Short Stories». Записанный и выпущенный в 1971 году, этот альбом стал третьим для BJH и был записан в студии Abbey Road. Продюсерами альбома выступили сам музыкант и бывший участник Pretty Things Уолли Аллен. Альбом «...Other Short Stories», который широко считается (наряду с «Once Again») одним из ранних шедевров группы, включает в себя такие классические композиции, как «Medicine Man», «Ursula (The Swansea Song)», «The Poet» и эпический «After The Day». Альбом получил признание критиков после выхода на лейбле Harvest Records, а также был выпущен в США лейблом Sire Records, включая несколько ремикшированных версий треков. В записи альбома также принял участие симфонический оркестр имени Барклая Джеймса Харвеста под управлением Мартина Форда, а аранжировки сделали Тони Кук и Мартин Форд. Это расширенное издание «...Other Short Stories» состоит из 40 треков и включает оригинальный британский стереомикс, ремастированный с оригинальных мастер-лент, а также новый стереомикс на втором диске и микс с высоким разрешением 5.1 Surround Sound, новый стереомикс и оригинальный стереомикс на DVD NTSTC/Region Free – все с оригинальных мастер-лент Harvest. Кроме того, в издание включены три редкие американские альбомные версии песен «Medicine Man», «Harry's Song» и «Someone There You Know», а также пять треков сессий на радио BBC с июля 1971 года и марта 1972 года, а также две редкие демозаписи Джона Ли 1971 года и три моно-микса, записанные в студии Abbey Road в июле 1971 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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