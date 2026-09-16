Orphaned Land - Mabool - The Story Of The Three Sons Of Seven (0196587182816) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
The Story Of The Three Sons Of Seven
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 717059
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587182816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
The Story Of The Three Sons Of Seven
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Birth of the Three (The Unification), Ocean Land (The Revelation), The Kiss of Babylon (The Sins), A'salk, Halo Dies (The Wrath of God), A Call to Awake (The Quest), Building the Ark, Norra El Norra (Entering the Ark), The Calm Before the Flood, Mabool (The Flood), The Storm Still Rages Inside, Rainbow (The Resurrection), Ocean Land (Live Tel Aviv 2011), The Kiss of Babylon (Live Tel Aviv 2011), The Storm Still Rages InTel Aviv 2011), Birth of the Three (Live Tel Aviv 2011)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Orphaned Land - Mabool - The Story Of The Three Sons Of Seven (0196587182816) виниловая пластинка
Mabool: The Story of the Three Sons of Seven — третий студийный альбом израильской ориентал-метал-группы "Orphaned Land".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587182816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
The Story Of The Three Sons Of Seven
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Birth of the Three (The Unification), Ocean Land (The Revelation), The Kiss of Babylon (The Sins), A'salk, Halo Dies (The Wrath of God), A Call to Awake (The Quest), Building the Ark, Norra El Norra (Entering the Ark), The Calm Before the Flood, Mabool (The Flood), The Storm Still Rages Inside, Rainbow (The Resurrection), Ocean Land (Live Tel Aviv 2011), The Kiss of Babylon (Live Tel Aviv 2011), The Storm Still Rages InTel Aviv 2011), Birth of the Three (Live Tel Aviv 2011)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Mabool: The Story of the Three Sons of Seven — третий студийный альбом израильской ориентал-метал-группы "Orphaned Land".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Orphaned Land - Mabool - The Story Of The Three Sons Of Seven (0196587182816) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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