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Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка

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Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 1
Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 2
Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 3
Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 4
Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 5
Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Keep Your Hands Off My Power Supply
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 1
  • Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 2
  • Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 3
  • Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 4
  • Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 5
  • Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717046
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538874334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Keep Your Hands Off My Power Supply
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Run Runaway, My Oh My, High And Dry, Slam The Hammer Down, In The Doghouse, Keep Your Hands Off My Power Supply, Cheap 'N' Nasty Love, Can't Tame A Hurricane, (And Now-The Waltz) C'est La Vie, The Warm Up, The Grid, The Race, The Dream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Slade / Keep your hands off my power supply - translucent red vinyl (1LP) - это отличный способ добавить в свою коллекцию легендарную музыку группы Slade. Их энергичные и заразительные хиты сделали их одной из самых популярных рок-групп 70-х годов. Альбом "Keep your hands off my power supply" является одним из наиболее известных альбомов Slade. В каждой композиции присутствует зажигательная музыкальная аранжировка, чарующий вокал и захватывающий текст. Этот альбом приведет вас в экстаз с первых нот и не оставит вас равнодушными. Выпущенный на прозрачном красном виниле, этот LP-диск не только предлагает высококачественное звучание, но и обладает уникальной эстетикой. Прозрачный красный цвет создает впечатление крышесносящей музыки Slade и придает пластинке особый шарм. Купить виниловую пластинку Slade / Keep your hands off my power supply - translucent red vinyl (1LP) - это выражение поклонения классической рок-музыке и возможность прочувствовать аутентичность звука настоящего винила. Погрузитесь в магию музыки Slade и добавьте этот альбом в свою коллекцию сейчас!

Отзывы о товаре Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538874334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Keep Your Hands Off My Power Supply
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Run Runaway, My Oh My, High And Dry, Slam The Hammer Down, In The Doghouse, Keep Your Hands Off My Power Supply, Cheap 'N' Nasty Love, Can't Tame A Hurricane, (And Now-The Waltz) C'est La Vie, The Warm Up, The Grid, The Race, The Dream
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Slade / Keep your hands off my power supply - translucent red vinyl (1LP) - это отличный способ добавить в свою коллекцию легендарную музыку группы Slade. Их энергичные и заразительные хиты сделали их одной из самых популярных рок-групп 70-х годов. Альбом "Keep your hands off my power supply" является одним из наиболее известных альбомов Slade. В каждой композиции присутствует зажигательная музыкальная аранжировка, чарующий вокал и захватывающий текст. Этот альбом приведет вас в экстаз с первых нот и не оставит вас равнодушными. Выпущенный на прозрачном красном виниле, этот LP-диск не только предлагает высококачественное звучание, но и обладает уникальной эстетикой. Прозрачный красный цвет создает впечатление крышесносящей музыки Slade и придает пластинке особый шарм. Купить виниловую пластинку Slade / Keep your hands off my power supply - translucent red vinyl (1LP) - это выражение поклонения классической рок-музыке и возможность прочувствовать аутентичность звука настоящего винила. Погрузитесь в магию музыки Slade и добавьте этот альбом в свою коллекцию сейчас!
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Отзывы


Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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