Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Slade / Keep your hands off my power supply - translucent red vinyl (1LP) - это отличный способ добавить в свою коллекцию легендарную музыку группы Slade. Их энергичные и заразительные хиты сделали их одной из самых популярных рок-групп 70-х годов. Альбом "Keep your hands off my power supply" является одним из наиболее известных альбомов Slade. В каждой композиции присутствует зажигательная музыкальная аранжировка, чарующий вокал и захватывающий текст. Этот альбом приведет вас в экстаз с первых нот и не оставит вас равнодушными. Выпущенный на прозрачном красном виниле, этот LP-диск не только предлагает высококачественное звучание, но и обладает уникальной эстетикой. Прозрачный красный цвет создает впечатление крышесносящей музыки Slade и придает пластинке особый шарм. Купить виниловую пластинку Slade / Keep your hands off my power supply - translucent red vinyl (1LP) - это выражение поклонения классической рок-музыке и возможность прочувствовать аутентичность звука настоящего винила. Погрузитесь в магию музыки Slade и добавьте этот альбом в свою коллекцию сейчас!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитDream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитBorknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) винило...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Canterbury House 1967 (0603497846672) ви...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитOld 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Slade - Keep Your Hands Off My Power Supply (coloured) (4050538874334) виниловая пластинка