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Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка

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Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep 'Til Hammersmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - No Sleep &#039;Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964134957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep 'Til Hammersmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ace Of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, No Class, Overkill, (We Are) The Road Crew, Capricorn, Bomber, Motorhead
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка

LP — лимитированное издание к 50-летию, жёлто-чёрный винил записанное на половинной скорости с оригинальных лент. Также поставляется с постером. Альбом No Sleep Til' Hammersmith 1981 года стал первым полноценным концертным альбомом Mot?rhead . Записанный на концертах в Лидсе и Ньюкасле, он считается одним из лучших концертных альбомов всех времён и одним из самых ярких альбомов группы в чартах, достигнув первого места. Этот классический альбом, выпущенный в честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-рок-групп всех времён, теперь доступен на цветном жёлто-чёрном виниле и в формате мастер-записи, созданной с оригинальных плёнок на половинной скорости. Альбом также включает постер.

Отзывы о товаре Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964134957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep 'Til Hammersmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ace Of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, No Class, Overkill, (We Are) The Road Crew, Capricorn, Bomber, Motorhead
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Страна производитель
Германия
Описание
LP — лимитированное издание к 50-летию, жёлто-чёрный винил записанное на половинной скорости с оригинальных лент. Также поставляется с постером. Альбом No Sleep Til' Hammersmith 1981 года стал первым полноценным концертным альбомом Mot?rhead . Записанный на концертах в Лидсе и Ньюкасле, он считается одним из лучших концертных альбомов всех времён и одним из самых ярких альбомов группы в чартах, достигнув первого места. Этот классический альбом, выпущенный в честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-рок-групп всех времён, теперь доступен на цветном жёлто-чёрном виниле и в формате мастер-записи, созданной с оригинальных плёнок на половинной скорости. Альбом также включает постер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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