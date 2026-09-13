Groove Armada - Ga25 - All The Hits & More (4050538950618) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Groove Armada - Ga25 - All The Hits & More (4050538950618) виниловая пластинка
Сцена готова к грандиозному празднованию, поскольку Groove Armada приближается к важной вехе и отмечает годовщину возвращением на дорогу. Новая музыка играет ключевую роль в праздновании GA25 : дуэт привлекает некоторых из ведущих современных андеграундных артистов для создания ремиксов своих самых знаковых треков, упакованных в бокс-сет, отмечающий отмеченную наградами карьеру, которая позволила им создать впечатляющий, побивший рекорды объем работ. Спустя 25 лет с момента своего дебюта Groove Armada стали одними из самых влиятельных и успешных танцевальных коллективов 21-го века, и они сохраняют эту позицию, доказывая свою влиятельность в Великобритании и во всем мире. За два десятилетия плодотворных постановок и неутомимых гастролей они доказали, что можно смело исследовать множество звучаний, добиваясь при этом успеха у критиков и в коммерческом плане. От грандиозных выступлений на открытом воздухе до камерных вечеринок, путешествий по миру, донесения своего разнообразного танцпольного звучания до шумной толпы на всех континентах, дуэт сделал все это. Несмотря на внушительный список достижений, у них все еще есть мотивация устроить еще одну грандиозную вечеринку и приложить дополнительные усилия, чтобы сделать GA25 незабываемым для своих поклонников, как старых, так и новых.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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