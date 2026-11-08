Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный уцененный, 716995
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%4 020 руб. 13 390 руб.
В наличии
Код товара: 716995
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 020 руб. -70%
13 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Тряпка для пола из микрофибры
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х34х31
Вес, кг.
8
Описание товара Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный уцененный
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос в комплекте
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Теги товара: для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Тряпка для пола из микрофибры
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
7.5
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос в комплекте
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный уцененный – стоимость товара 4020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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