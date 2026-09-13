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Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный

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Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Наличие GPS
да
Наличие радар детектора
да
Питание
от гнезда прикуривателя
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716977
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Характеристики

Бренд
Inspector
Комплектация
Комбо-устройство Inspector BRAVO S, магнитное крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер для карт памяти microSD, инструкция, гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Наличие GPS
да
Наличие радар детектора
да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х6
Вес, г.
350

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный

Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный



Теги товара: С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный




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Характеристики
Бренд
Inspector
Комплектация
Комбо-устройство Inspector BRAVO S, магнитное крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер для карт памяти microSD, инструкция, гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Наличие GPS
да
Наличие радар детектора
да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный


Теги товара: С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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