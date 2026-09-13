Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.16
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716965
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Характеристики
Бренд
Комплектация
- Видеорегистратор SilverStone F1 Taxi III 4K;- Провод питания для подключения в гнездо прикуривателя;- Крепление на лобовое стекло автомобиля;- USB-кабель;- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации);- Гарантийный талон.
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.16
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х5
Вес, г.
330
Описание товара Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.
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Теги товара: 4к, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
- Видеорегистратор SilverStone F1 Taxi III 4K;- Провод питания для подключения в гнездо прикуривателя;- Крепление на лобовое стекло автомобиля;- USB-кабель;- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации);- Гарантийный талон.
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.16
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Развернуть
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: 4к, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: 4к, С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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