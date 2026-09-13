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Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные

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Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 8
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 9
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 10
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 11
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 12
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
98
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 9
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 10
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 11
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 12
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716963
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Характеристики

Бренд
URAL
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Защитная сетка
Нет
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
170
Чувствительность, дБ
98
Диаметр излучателя
25 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х13
Вес, кг.
6.75

Описание товара Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные

Мидбасовая АС Ural ТТ 250 ГРОМ обеспечивает воспроизведение детализированного и насыщенного звука при воспроизведение музыки разных жанров. Система из двух устройств предназначена для использования в составе автомобильной акустики. В наборе поставляются два динамика диаметром 10 дюймов с номинальной мощностью 170 Вт и диапазоном 50-8000 Гц. Металлический каркас гарантирует устойчивость к механическим повреждениям. Применение надежных материалов обеспечивает стабильность и длительный срок службы акустики Ural ТТ 250 ГРОМ.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Защитная сетка
Нет
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
170
Чувствительность, дБ
98
Диаметр излучателя
25 см
Страна производитель
Китай
Описание
Мидбасовая АС Ural ТТ 250 ГРОМ обеспечивает воспроизведение детализированного и насыщенного звука при воспроизведение музыки разных жанров. Система из двух устройств предназначена для использования в составе автомобильной акустики. В наборе поставляются два динамика диаметром 10 дюймов с номинальной мощностью 170 Вт и диапазоном 50-8000 Гц. Металлический каркас гарантирует устойчивость к механическим повреждениям. Применение надежных материалов обеспечивает стабильность и длительный срок службы акустики Ural ТТ 250 ГРОМ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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