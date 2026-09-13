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Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1)

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Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 1
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 2
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 3
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 4
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 5
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 6
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 7
Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Длина шины, дюйм
8
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
46
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 1
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 2
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 3
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 4
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 5
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 6
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 7
  • Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716929
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Характеристики

Бренд
DEKO
Комплектация
Пила поставляется в частично разобранном виде: Пила, АКБ (установлен), Шина, Цепь, Защитный кожух. В комплекте: Зарядное устройство, Шестигранный ключ, Крепежный комплект (винт - 1 шт, пружина - 1 шт, шайба - 1 шт), Руководство по эксплуатации.
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.4
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
46
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
315х122х145 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х13
Вес, кг.
2.08

Описание товара Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1)

Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V применяется при работе в мастерской или в саду для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Цепная пила Deko DKCHS аккумуляторная, 1аккум. 4Ач ЗУ (063-4483-1)




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Характеристики
Бренд
DEKO
Комплектация
Пила поставляется в частично разобранном виде: Пила, АКБ (установлен), Шина, Цепь, Защитный кожух. В комплекте: Зарядное устройство, Шестигранный ключ, Крепежный комплект (винт - 1 шт, пружина - 1 шт, шайба - 1 шт), Руководство по эксплуатации.
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.4
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
46
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
315х122х145 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V применяется при работе в мастерской или в саду для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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