Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (687.2.2.78)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716895
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
23
Длина, см
31
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (687.2.2.78)
Самый компактный в своем классе профессиональный шуруповерт с широким диапазоном применения за счет комплектации эксцентриковыми насадками для работ в самых труднодоступных местах. Сочетание короткой базы и эксцентриковых насадок делает его незаменимым при монтажных работах, сборке мебели. Наличие 2 аккумуляторов с быстро зарядным устройством позволяет полноценно работать, не отвлекаясь на перерывы из-за разряда аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
23
Длина, см
31
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Самый компактный в своем классе профессиональный шуруповерт с широким диапазоном применения за счет комплектации эксцентриковыми насадками для работ в самых труднодоступных местах. Сочетание короткой базы и эксцентриковых насадок делает его незаменимым при монтажных работах, сборке мебели. Наличие 2 аккумуляторов с быстро зарядным устройством позволяет полноценно работать, не отвлекаясь на перерывы из-за разряда аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (687.2.2.78) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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