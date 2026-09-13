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Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный

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Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 1
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 2
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 3
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 4
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 5
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 6
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 7
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 8
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 9
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 10
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 1
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 2
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 3
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 4
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 5
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 6
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 7
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 8
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 9
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 10
  • Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716880
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
щеточный
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Ширина, см
17
Высота, см
27
Размеры в упаковке, см
54х27х17
Вес, кг.
2.2

Описание товара Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный

Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный



Теги товара: аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
щеточный
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Ширина, см
17
Высота, см
27
Описание
Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный


Теги товара: аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка Starwind SBB-570.20-0.0 пит.:от аккум. красный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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