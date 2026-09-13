Дрель ударная Metabo SB 18 Set патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте) (602245710)
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Характеристики
Мощность
18 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716879
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Характеристики
Бренд
Мощность
18 Вт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель ударная, 2 АКБ 2 Ач, ЗУ, кейс с аксессуарами (78 шт.).
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
48
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. количество ударов в минуту
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор в комплекте
2
Ширина, см
30
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
2.74
Описание товара Дрель ударная Metabo SB 18 Set патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте) (602245710)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 с набором оснастки оснащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная рабочая подсветка предусмотрена для работы при плохом освещении. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления.
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Бренд
Мощность
18 Вт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель ударная, 2 АКБ 2 Ач, ЗУ, кейс с аксессуарами (78 шт.).
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
48
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. количество ударов в минуту
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор в комплекте
2
Ширина, см
30
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 с набором оснастки оснащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная рабочая подсветка предусмотрена для работы при плохом освещении. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу
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