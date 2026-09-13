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Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная)

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Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 1
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 2
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 3
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 4
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 5
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 6
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 7
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 8
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 9
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 10
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 11
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 12
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 13
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 14
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 15
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 16
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 17
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 18
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 19
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 20
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 21
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 22
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 23
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 24
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 25
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
белый
Количество режимов
1
Режимы работы
звуковой
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 1
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 2
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 3
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 4
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 5
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 6
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 7
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 8
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 9
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 10
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 11
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 12
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 13
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 14
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 15
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 16
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 17
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 18
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 19
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 20
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 21
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 22
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 23
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 24
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 25
  • Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716797
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
Две ручки, две насадки, два зарядных устройства
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
белый
Таймер
да
Количество режимов
1
Режимы работы
звуковой
Максимальная скорость
31000 движ/мин
Движения головки
пульсирующие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х6
Вес, г.
520

Описание товара Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная)

Звуковые щётки Philips Sonicare 3100 series используют технологию высокочастотных вибраций (до 31 000 движений в минуту), создавая микропузырьки, которые эффективно очищают межзубные промежутки и линию дёсен. Такой подход позволяет достичь уровня очистки, сопоставимого с месяцем использования обычной щётки всего за 2 минуты. Устройства мягко удаляют налёт, не травмируя эмаль и дёсны, и подходят для ежедневного использования. Встроенный датчик давления автоматически реагирует на чрезмерное нажатие, снижая интенсивность вибраций и предупреждая пользователя звуковым сигналом. Таймер SmartTimer и функция QuadPacer помогают соблюдать рекомендованное время чистки и равномерно прорабатывать все зоны полости рта.

Отзывы о товаре Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная)




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
Две ручки, две насадки, два зарядных устройства
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
белый
Таймер
да
Количество режимов
1
Режимы работы
звуковой
Развернуть
Максимальная скорость
31000 движ/мин
Движения головки
пульсирующие
Страна производитель
Китай
Описание
Звуковые щётки Philips Sonicare 3100 series используют технологию высокочастотных вибраций (до 31 000 движений в минуту), создавая микропузырьки, которые эффективно очищают межзубные промежутки и линию дёсен. Такой подход позволяет достичь уровня очистки, сопоставимого с месяцем использования обычной щётки всего за 2 минуты. Устройства мягко удаляют налёт, не травмируя эмаль и дёсны, и подходят для ежедневного использования. Встроенный датчик давления автоматически реагирует на чрезмерное нажатие, снижая интенсивность вибраций и предупреждая пользователя звуковым сигналом. Таймер SmartTimer и функция QuadPacer помогают соблюдать рекомендованное время чистки и равномерно прорабатывать все зоны полости рта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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