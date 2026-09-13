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Характеристики
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
белый
Количество режимов
1
Режимы работы
звуковой
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716797
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Описание товара Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная)
Звуковые щётки Philips Sonicare 3100 series используют технологию высокочастотных вибраций (до 31 000 движений в минуту), создавая микропузырьки, которые эффективно очищают межзубные промежутки и линию дёсен. Такой подход позволяет достичь уровня очистки, сопоставимого с месяцем использования обычной щётки всего за 2 минуты. Устройства мягко удаляют налёт, не травмируя эмаль и дёсны, и подходят для ежедневного использования. Встроенный датчик давления автоматически реагирует на чрезмерное нажатие, снижая интенсивность вибраций и предупреждая пользователя звуковым сигналом. Таймер SmartTimer и функция QuadPacer помогают соблюдать рекомендованное время чистки и равномерно прорабатывать все зоны полости рта.
Звуковые щётки Philips Sonicare 3100 series используют технологию высокочастотных вибраций (до 31 000 движений в минуту), создавая микропузырьки, которые эффективно очищают межзубные промежутки и линию дёсен. Такой подход позволяет достичь уровня очистки, сопоставимого с месяцем использования обычной щётки всего за 2 минуты. Устройства мягко удаляют налёт, не травмируя эмаль и дёсны, и подходят для ежедневного использования. Встроенный датчик давления автоматически реагирует на чрезмерное нажатие, снижая интенсивность вибраций и предупреждая пользователя звуковым сигналом. Таймер SmartTimer и функция QuadPacer помогают соблюдать рекомендованное время чистки и равномерно прорабатывать все зоны полости рта.
Набор зубных щеток Philips Sonicare HX3675/13 Series 3100 - 2 шт. (белая/черная) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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