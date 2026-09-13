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Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000

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Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 1
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 2
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 3
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 4
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 5
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 6
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 7
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 8
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 9
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 10
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 11
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 12
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
0
Давление струи, кПа
0
Насадок в комплекте
1
Питание
от аккумулятора
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 1
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 2
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 3
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 4
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 5
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 6
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 7
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 8
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 9
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 10
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 11
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 12
  • Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716787
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Комплектация
ирригатор, футляр, USB-кабель, документация, упаковка
Цвет
белый
Количество режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
0
Давление струи, кПа
0
Насадок в комплекте
1
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х10
Вес, г.
560

Описание товара Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000

Ирригатор Philips — это лёгкое устройство весом всего 570 граммов, которое удобно держать в руке и брать с собой. Пять режимов работы позволят подобрать оптимальный уход: от деликатной очистки до интенсивной. В комплекте идёт одна насадка — всё, что нужно для эффективной гигиены. Аккумуляторное питание избавит от путаницы с проводами. Белый цвет подойдёт для любой ванной комнаты.

Отзывы о товаре Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Комплектация
ирригатор, футляр, USB-кабель, документация, упаковка
Цвет
белый
Количество режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
0
Давление струи, кПа
0
Насадок в комплекте
1
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор Philips — это лёгкое устройство весом всего 570 граммов, которое удобно держать в руке и брать с собой. Пять режимов работы позволят подобрать оптимальный уход: от деликатной очистки до интенсивной. В комплекте идёт одна насадка — всё, что нужно для эффективной гигиены. Аккумуляторное питание избавит от путаницы с проводами. Белый цвет подойдёт для любой ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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