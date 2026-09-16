Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние, 716687
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
0.26
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
Да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 716687
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 020 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
Комплектация
Мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
0.26
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
Да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х14
Вес, кг.
1.4
Описание товара Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние
внешний вид: хорошее состояние, комплектность: коробка, документация, отпариватель, насадка, причина уценки: витринный образец, потертости
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитОтпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1600 READY2GO
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитОтпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитОтпариватель UFESA POCKET MIST
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитОтпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
Комплектация
Мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
0.26
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
Да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.27
Развернуть
Страна производитель
Китай
внешний вид: хорошее состояние, комплектность: коробка, документация, отпариватель, насадка, причина уценки: витринный образец, потертости
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние