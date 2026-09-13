Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716639
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Характеристики
Бренд
Диаметр щипцов для завивки
16 мм
Длина сетевого шнура
1.8
Индикация
включения, готовности к работе
Комплектация
щипцы для завивки
Максимальная температура нагрева
200 ?С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х6
Вес, г.
500
Описание товара Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential
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Бренд
Диаметр щипцов для завивки
16 мм
Длина сетевого шнура
1.8
Индикация
включения, готовности к работе
Комплектация
щипцы для завивки
Максимальная температура нагрева
200 ?С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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