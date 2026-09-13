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Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential

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Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 1
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 2
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 3
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 4
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 5
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 6
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 1
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 2
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 3
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 4
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 5
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 6
  • Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716639
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Диаметр щипцов для завивки
16 мм
Длина сетевого шнура
1.8
Индикация
включения, готовности к работе
Комплектация
щипцы для завивки
Максимальная температура нагрева
200 ?С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х6
Вес, г.
500

Описание товара Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential

Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential

Отзывы о товаре Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Диаметр щипцов для завивки
16 мм
Длина сетевого шнура
1.8
Индикация
включения, готовности к работе
Комплектация
щипцы для завивки
Максимальная температура нагрева
200 ?С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы для завивки волос Philips BHB862/03 StyleCare Essential - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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