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Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716596
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM - это современная и сбалансированная основа для производительных рабочих станций, надёжных офисных систем и универсальных домашних ПК. Благодаря программе CSM (Corporate Stable Model), она идеально подходит для корпоративного сектора и малого бизнеса, где важны стабильность, долгосрочная поддержка и возможности удалённого управления. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 без разгона, обеспечивая им стабильное питание для таких задач, как программирование, CAD-системы, обработка фото и несложный видеомонтаж.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует совместимость с процессорами AMD Ryzen серий 7000, 8000 и будущими поколениями. Этот чипсет представляет собой золотую середину, предлагая ключевые технологии современной платформы без избыточных функций, присущих флагманским решениям. Модель выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, что обеспечивает удобство при сборке, достаточное пространство между компонентами для лучшего охлаждения и широкий набор слотов расширения. Для её установки потребуется корпус формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современный стандарт оперативной памяти DDR5, предоставляя четыре слота для установки модулей. Работа в двухканальном режиме и поддержка профилей AMD EXPO позволяют легко настроить высокочастотную память для максимальной производительности системы. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а дополнительные слоты PCIe позволяют подключать карты расширения, например, звуковые карты или платы видеозахвата. Особого внимания заслуживают слоты для накопителей: на плате присутствуют разъёмы M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость чтения и записи для SSD, что критически важно для быстрой загрузки ОС и профессиональных приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B850-PLUS-CSM спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность. Качественная элементная база и достаточное количество фаз питания гарантируют уверенную работу многоядерных процессоров Ryzen даже под длительной нагрузкой. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что является залогом долговечности компонентов и стабильной производительности всей системы. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоэффективными и умеренно требовательными CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии. Вы найдете здесь как современные высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 2, включая симметричный разъем Type-C, так и достаточное количество USB 2.0 для базовых устройств. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и качественное звучание для большинства повседневных и рабочих задач.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули ОЗУ предыдущего поколения DDR4 с этой платой несовместимы. Форм-фактор ATX требует соответствующего просторного корпуса, поэтому она не подойдёт для компактных сборок. Хотя плата обеспечивает превосходную стабильность, она не предназначена для энтузиастов экстремального разгона процессора - для этих целей лучше рассмотреть модели на чипсетах X-серии. Программа CSM делает её отличным выбором для бизнеса, но для обычного домашнего пользователя эти функции могут быть невостребованными.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM Socket AM5 AMD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS-CSM - это современная и сбалансированная основа для производительных рабочих станций, надёжных офисных систем и универсальных домашних ПК. Благодаря программе CSM (Corporate Stable Model), она идеально подходит для корпоративного сектора и малого бизнеса, где важны стабильность, долгосрочная поддержка и возможности удалённого управления. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 без разгона, обеспечивая им стабильное питание для таких задач, как программирование, CAD-системы, обработка фото и несложный видеомонтаж.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует совместимость с процессорами AMD Ryzen серий 7000, 8000 и будущими поколениями. Этот чипсет представляет собой золотую середину, предлагая ключевые технологии современной платформы без избыточных функций, присущих флагманским решениям. Модель выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, что обеспечивает удобство при сборке, достаточное пространство между компонентами для лучшего охлаждения и широкий набор слотов расширения. Для её установки потребуется корпус формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современный стандарт оперативной памяти DDR5, предоставляя четыре слота для установки модулей. Работа в двухканальном режиме и поддержка профилей AMD EXPO позволяют легко настроить высокочастотную память для максимальной производительности системы. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а дополнительные слоты PCIe позволяют подключать карты расширения, например, звуковые карты или платы видеозахвата. Особого внимания заслуживают слоты для накопителей: на плате присутствуют разъёмы M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость чтения и записи для SSD, что критически важно для быстрой загрузки ОС и профессиональных приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B850-PLUS-CSM спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность. Качественная элементная база и достаточное количество фаз питания гарантируют уверенную работу многоядерных процессоров Ryzen даже под длительной нагрузкой. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что является залогом долговечности компонентов и стабильной производительности всей системы. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоэффективными и умеренно требовательными CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии. Вы найдете здесь как современные высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 2, включая симметричный разъем Type-C, так и достаточное количество USB 2.0 для базовых устройств. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и качественное звучание для большинства повседневных и рабочих задач.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули ОЗУ предыдущего поколения DDR4 с этой платой несовместимы. Форм-фактор ATX требует соответствующего просторного корпуса, поэтому она не подойдёт для компактных сборок. Хотя плата обеспечивает превосходную стабильность, она не предназначена для энтузиастов экстремального разгона процессора - для этих целей лучше рассмотреть модели на чипсетах X-серии. Программа CSM делает её отличным выбором для бизнеса, но для обычного домашнего пользователя эти функции могут быть невостребованными.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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