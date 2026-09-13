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Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716592
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; USB 3.2 Gen 1 Type C; 6xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 3xAudio jacks; COM; S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.82

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD

Материнская плата ASUS PRIME B840-PLUS WI-FI форм-фактора Standard-ATX на базе чипсета AMD B840 преимущественно используется при сборке производительных компьютеров для дома или офиса универсального назначения. Устройство с предустановленной панелью ввода/вывода оснащено сокетом AM5 и поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 8000 G и AMD Ryzen 9000. Плата позволяет использовать несколько контроллеров и адаптеров. 4 слота PCI-E x16 дополнены слотом PCI-E x1. Мультипроцессорная конфигурация видеокарт не реализуется. В наличии разъем для подключения плат расширения с поддержкой Thunderbolt. Материнская плата ASUS PRIME B840-PLUS WI-FI совместима с памятью DDR5. Максимальный объем ОЗУ 256 ГБ достаточен для решения любых подходящих для настольного компьютера задач. Устройство поддерживает профили разгона памяти AMD EXPO и технологию ASUS AEMP для повышения производительности модулей DDR5 без поддержки EXPO или Intel XMP. Интегрированный аудиоадаптер платы соответствует формату объемного звука 7.1. Проводное соединение с Интернетом и локальной сетью производится на скорости до 2.5 Гбит/с. Для беспроводных подключений используются модули Wi-Fi и Bluetooth.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; USB 3.2 Gen 1 Type C; 6xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 3xAudio jacks; COM; S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B840-PLUS WI-FI форм-фактора Standard-ATX на базе чипсета AMD B840 преимущественно используется при сборке производительных компьютеров для дома или офиса универсального назначения. Устройство с предустановленной панелью ввода/вывода оснащено сокетом AM5 и поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 8000 G и AMD Ryzen 9000. Плата позволяет использовать несколько контроллеров и адаптеров. 4 слота PCI-E x16 дополнены слотом PCI-E x1. Мультипроцессорная конфигурация видеокарт не реализуется. В наличии разъем для подключения плат расширения с поддержкой Thunderbolt. Материнская плата ASUS PRIME B840-PLUS WI-FI совместима с памятью DDR5. Максимальный объем ОЗУ 256 ГБ достаточен для решения любых подходящих для настольного компьютера задач. Устройство поддерживает профили разгона памяти AMD EXPO и технологию ASUS AEMP для повышения производительности модулей DDR5 без поддержки EXPO или Intel XMP. Интегрированный аудиоадаптер платы соответствует формату объемного звука 7.1. Проводное соединение с Интернетом и локальной сетью производится на скорости до 2.5 Гбит/с. Для беспроводных подключений используются модули Wi-Fi и Bluetooth.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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