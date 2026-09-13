Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B840-PLUS WIFI Socket AM5 AMD
Материнская плата ASUS PRIME B840-PLUS WI-FI форм-фактора Standard-ATX на базе чипсета AMD B840 преимущественно используется при сборке производительных компьютеров для дома или офиса универсального назначения. Устройство с предустановленной панелью ввода/вывода оснащено сокетом AM5 и поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 8000 G и AMD Ryzen 9000. Плата позволяет использовать несколько контроллеров и адаптеров. 4 слота PCI-E x16 дополнены слотом PCI-E x1. Мультипроцессорная конфигурация видеокарт не реализуется. В наличии разъем для подключения плат расширения с поддержкой Thunderbolt. Материнская плата ASUS PRIME B840-PLUS WI-FI совместима с памятью DDR5. Максимальный объем ОЗУ 256 ГБ достаточен для решения любых подходящих для настольного компьютера задач. Устройство поддерживает профили разгона памяти AMD EXPO и технологию ASUS AEMP для повышения производительности модулей DDR5 без поддержки EXPO или Intel XMP. Интегрированный аудиоадаптер платы соответствует формату объемного звука 7.1. Проводное соединение с Интернетом и локальной сетью производится на скорости до 2.5 Гбит/с. Для беспроводных подключений используются модули Wi-Fi и Bluetooth.
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