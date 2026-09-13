Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD
Мощная и продвинутая материнская плата Asus с удобным форм-фактором ATX (30,5 ? 24,4 см) легко встанет в полноценный корпус и подарит простор для сборки без компромиссов. На борту — сразу 4 слота DIMM под современную быструю память DDR5 с максимальной частотой до 5200 МГц и впечатляющим объёмом до 192 ГБ. Для хранения предусмотрены два скоростных слота M.2 — идеальный выбор под быстрые накопители. Плата построена на чипсете AMD B650 и поддерживает новейший сокет AM5, что отлично подойдёт для установки свежих процессоров AMD. Два полноценных слота PCI-E x16 (версия 4.0) расширяют ваши возможности для скоростных видеокарт или других мощных устройств. Такой набор характеристик делает модель отличной базой как для мощного рабочего ПК, так и для современной игровой станции.
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