Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS WIFI Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS WIFI является сбалансированной основой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD AM5. Она отлично подходит для геймеров, которые хотят построить систему для комфортной игры в новейшие проекты, и для создателей контента, занимающихся видеомонтажом или стримингом. Плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, позволяя раскрыть их потенциал без переплаты за избыточные функции флагманских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что определяет ее совместимость с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и новее. Этот чипсет представляет собой золотую середину, предлагая поддержку разгона процессора и памяти, а также современные интерфейсы, включая PCIe 5.0 для накопителей. Форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, но требует соответствующего mid-tower или full-tower корпуса.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является обязательным требованием для платформы AM5. Поддерживается установка до 192 ГБ памяти с возможностью разгона частоты с помощью профилей AMD EXPO для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для других устройств расширения, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяно два слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0 x4 и оснащен радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+2 фазной схеме, что гарантирует стабильную подачу энергии даже при использовании мощных многоядерных процессоров Ryzen 7. Массивные радиаторы на силовых элементах эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг CPU под продолжительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъёмы 8-pin и 4-pin, что свидетельствует о продуманном подходе к стабильности системы, особенно при активации технологии Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2, а также универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное проводное и беспроводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное звучание. Для ценителей эстетики предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Для установки платы потребуется корпус формата ATX. Хотя система питания достаточно надёжна для умеренного разгона и производительных процессоров, для экстремальных экспериментов с флагманскими CPU Ryzen 9 лучше рассмотреть модели на чипсете X670E. Рекомендуется посетить официальный сайт Asus и обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной совместимости и стабильности с новыми моделями процессоров.