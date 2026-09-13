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Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716586
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-А, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen1, 9хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ-45, COM, S/PDIF, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, г.
910

Описание товара Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI является превосходной основой для современных игровых и универсальных систем на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать мощный ПК в компактном корпусе, способный раскрыть потенциал видеокарт среднего и высокого ценового сегмента в паре с процессорами Ryzen 7000 и 8000-й серий, например, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или APU Ryzen 7 8700G. Благодаря производительной платформе, эта плата также станет надежным выбором для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой, обеспечивая высокую скорость работы с данными и стабильность под нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, установленный в сокет AM5, что обеспечивает поддержку актуальных и будущих процессоров AMD Ryzen. Главным отличием чипсета B850 является обязательная поддержка интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для одного из M.2 слотов, что делает эту платформу по-настоящему перспективной и готовой к следующему поколению комплектующих. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить систему в небольших, но хорошо продуваемых корпусах, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения, что является отличным компромиссом между размером и функциональностью.

Память и расширение

Платформа AM5 работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, и данная модель предлагает четыре слота для ее установки в двухканальном режиме. Это позволяет использовать высокочастотные комплекты памяти с поддержкой профилей AMD EXPO для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCI Express 5.0 x16, гарантирующий полную пропускную способность для самых мощных современных и будущих графических ускорителей. Система хранения данных может быть организована с помощью нескольких M.2 слотов, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, а другие - по PCIe 4.0, при этом все они оснащены радиаторами для эффективного охлаждения NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus B850M MAX GAMING WIFI спроектирована с учетом требований производительных многоядерных чипов Ryzen. Она включает в себя многофазную схему с качественными силовыми каскадами и дросселями, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU даже в режиме турбо-буста или при умеренном разгоне. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что критически важно для сохранения производительности во время длительных игровых сессий. Питание процессора подается через надежный 8+4-пиновый разъем, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоемкими моделями CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям к игровой материнской плате. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. Сетевые возможности представлены как быстрым 2.5GbE LAN-контроллером для стабильного проводного соединения, так и встроенным модулем Wi-Fi 6E/7 с Bluetooth, обеспечивающим беспроводную связь с минимальными задержками. Встроенный звуковой кодек высокого разрешения отвечает за качественное и иммерсивное аудио в играх и при просмотре медиаконтента, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет управлять RGB-подсветкой компонентов и создавать единый стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением данной платы убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, хотя он без проблем установится и в стандартный ATX. Для стабильной работы системы с мощным процессором рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с необходимыми коннекторами (8+4-pin EPS). При установке процессоров, выпущенных после релиза материнской платы, может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS FlashBack станет большим плюсом для удобной прошивки без установленного CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-А, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen1, 9хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ-45, COM, S/PDIF, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus B850M MAX GAMING WIFI является превосходной основой для современных игровых и универсальных систем на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать мощный ПК в компактном корпусе, способный раскрыть потенциал видеокарт среднего и высокого ценового сегмента в паре с процессорами Ryzen 7000 и 8000-й серий, например, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или APU Ryzen 7 8700G. Благодаря производительной платформе, эта плата также станет надежным выбором для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой, обеспечивая высокую скорость работы с данными и стабильность под нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, установленный в сокет AM5, что обеспечивает поддержку актуальных и будущих процессоров AMD Ryzen. Главным отличием чипсета B850 является обязательная поддержка интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для одного из M.2 слотов, что делает эту платформу по-настоящему перспективной и готовой к следующему поколению комплектующих. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить систему в небольших, но хорошо продуваемых корпусах, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения, что является отличным компромиссом между размером и функциональностью.

Память и расширение

Платформа AM5 работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, и данная модель предлагает четыре слота для ее установки в двухканальном режиме. Это позволяет использовать высокочастотные комплекты памяти с поддержкой профилей AMD EXPO для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCI Express 5.0 x16, гарантирующий полную пропускную способность для самых мощных современных и будущих графических ускорителей. Система хранения данных может быть организована с помощью нескольких M.2 слотов, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, а другие - по PCIe 4.0, при этом все они оснащены радиаторами для эффективного охлаждения NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus B850M MAX GAMING WIFI спроектирована с учетом требований производительных многоядерных чипов Ryzen. Она включает в себя многофазную схему с качественными силовыми каскадами и дросселями, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU даже в режиме турбо-буста или при умеренном разгоне. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что критически важно для сохранения производительности во время длительных игровых сессий. Питание процессора подается через надежный 8+4-пиновый разъем, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоемкими моделями CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям к игровой материнской плате. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. Сетевые возможности представлены как быстрым 2.5GbE LAN-контроллером для стабильного проводного соединения, так и встроенным модулем Wi-Fi 6E/7 с Bluetooth, обеспечивающим беспроводную связь с минимальными задержками. Встроенный звуковой кодек высокого разрешения отвечает за качественное и иммерсивное аудио в играх и при просмотре медиаконтента, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет управлять RGB-подсветкой компонентов и создавать единый стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением данной платы убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, хотя он без проблем установится и в стандартный ATX. Для стабильной работы системы с мощным процессором рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с необходимыми коннекторами (8+4-pin EPS). При установке процессоров, выпущенных после релиза материнской платы, может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS FlashBack станет большим плюсом для удобной прошивки без установленного CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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