Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD
Материнские платы B850 MAX GAMING WIFI W разработаны экспертами для раскрытия полного потенциала процессоров AMD Ryzen серии 9000. Материнская плата B850 MAX GAMING WIFI W предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI. Решения ASUS AI включают AI Advisor в качестве технического эксперта, обладающего знаниями в области производительности ПК. B850 MAX GAMING WIFI W имеет 8+2+1-фазную схему питания с дискретными полевыми МОП-транзисторами, что обеспечивает эффективную и стабильную подачу питания для процессоров AMD, а также стабильную производительность для повседневного использования. Комплексные возможности настройки памяти являются краеугольным камнем материнских плат ASUS B850. B850 MAX GAMING WIFI W максимально раскрывает потенциал ваших модулей DDR5, от начального уровня до экстремально скоростных комплектов
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