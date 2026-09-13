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Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 9
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 10
Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 9
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 10
  • Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716585
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 10 Гб/с, 3xUSB Type-A 10 Гб/с, 2xUSB Type-A 5 Гб/с, 2xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 1xRealtek 2.5Gb Ethernet, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.82

Описание товара Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD

Материнские платы B850 MAX GAMING WIFI W разработаны экспертами для раскрытия полного потенциала процессоров AMD Ryzen серии 9000. Материнская плата B850 MAX GAMING WIFI W предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI. Решения ASUS AI включают AI Advisor в качестве технического эксперта, обладающего знаниями в области производительности ПК. B850 MAX GAMING WIFI W имеет 8+2+1-фазную схему питания с дискретными полевыми МОП-транзисторами, что обеспечивает эффективную и стабильную подачу питания для процессоров AMD, а также стабильную производительность для повседневного использования. Комплексные возможности настройки памяти являются краеугольным камнем материнских плат ASUS B850. B850 MAX GAMING WIFI W максимально раскрывает потенциал ваших модулей DDR5, от начального уровня до экстремально скоростных комплектов



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus B850 MAX GAMING WIFI W Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 10 Гб/с, 3xUSB Type-A 10 Гб/с, 2xUSB Type-A 5 Гб/с, 2xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 1xRealtek 2.5Gb Ethernet, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
Материнские платы B850 MAX GAMING WIFI W разработаны экспертами для раскрытия полного потенциала процессоров AMD Ryzen серии 9000. Материнская плата B850 MAX GAMING WIFI W предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI. Решения ASUS AI включают AI Advisor в качестве технического эксперта, обладающего знаниями в области производительности ПК. B850 MAX GAMING WIFI W имеет 8+2+1-фазную схему питания с дискретными полевыми МОП-транзисторами, что обеспечивает эффективную и стабильную подачу питания для процессоров AMD, а также стабильную производительность для повседневного использования. Комплексные возможности настройки памяти являются краеугольным камнем материнских плат ASUS B850. B850 MAX GAMING WIFI W максимально раскрывает потенциал ваших модулей DDR5, от начального уровня до экстремально скоростных комплектов


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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