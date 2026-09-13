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Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный

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Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716571
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
поворотная крышка на водоблоке, последовательное магнитное подключение MagForce 2.0
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
22.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
1.35

Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный

Кулер с водяным охлаждением, Thermaltake, TOUGHLIQUID 360 EX Pro ARGB Sync All-In-One, CL-W400-PL12BL-A, LGA 2066/2011/1851/1700/1200/1156/115x и AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2, TDP 305W, 3*120мм, 500-2000 об/мин, 22.5 дБА, 70.08 CFM, 3-pin ARGB/4-pin PWM, 396*120*27 мм, Черный



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Thermaltake Toughliquid 360 Ex Pro (CL-W400-PL12BL-A) черный




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
поворотная крышка на водоблоке, последовательное магнитное подключение MagForce 2.0
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
22.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер с водяным охлаждением, Thermaltake, TOUGHLIQUID 360 EX Pro ARGB Sync All-In-One, CL-W400-PL12BL-A, LGA 2066/2011/1851/1700/1200/1156/115x и AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2, TDP 305W, 3*120мм, 500-2000 об/мин, 22.5 дБА, 70.08 CFM, 3-pin ARGB/4-pin PWM, 396*120*27 мм, Черный


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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