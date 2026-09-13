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Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный

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Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 5
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 6
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 7
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 8
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 9
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 10
Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716561
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.78

Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный

Система охлаждения Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync предназначена для эффективного охлаждения процессоров с высокой производительностью с поддержкой самых ходовых сокетов. Модель оснащена 3-секционным радиатором, 3 вентиляторами и помпой. Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync имеет возможность синхронизации с ARGB-подсветкой других устройств благодаря поддержке ARGB Sync. Это позволяет создать единый стиль внутри вашего корпуса. Кроме того, система имеет удобное программное обеспечение, которое позволяет настраивать подсветку и управлять скоростью вращения вентиляторов. Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync оснащён ЖК-дисплеем 2,1" с разрешением 480*480 пикселей.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync предназначена для эффективного охлаждения процессоров с высокой производительностью с поддержкой самых ходовых сокетов. Модель оснащена 3-секционным радиатором, 3 вентиляторами и помпой. Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync имеет возможность синхронизации с ARGB-подсветкой других устройств благодаря поддержке ARGB Sync. Это позволяет создать единый стиль внутри вашего корпуса. Кроме того, система имеет удобное программное обеспечение, которое позволяет настраивать подсветку и управлять скоростью вращения вентиляторов. Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync оснащён ЖК-дисплеем 2,1" с разрешением 480*480 пикселей.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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