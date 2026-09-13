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Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный

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Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716520
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2450 об/мин
Уровень шума
79.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
2.98

Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный

Система водяного охлаждения Lian Li Galahad II LCD 360 снижает температуру процессоров AMD и Intel в игровых и рабочих системах. Поддерживает широкий спектр сокетов: AM4, AM5 и LGA 1150–1851, что расширяет возможности сборки ПК. Модель сочетает производительность и стильный дизайн с многоцветной ARGB-подсветкой.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2450 об/мин
Уровень шума
79.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Lian Li Galahad II LCD 360 снижает температуру процессоров AMD и Intel в игровых и рабочих системах. Поддерживает широкий спектр сокетов: AM4, AM5 и LGA 1150–1851, что расширяет возможности сборки ПК. Модель сочетает производительность и стильный дизайн с многоцветной ARGB-подсветкой.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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